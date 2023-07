Morre Nemias Valentim, ex-vereador de Belém, aos 72 anos

O ex-vereador de Belém Nehemias Guedes Valentim (Nemias Valentim, nome que usava nas eleições), morreu nesta quinta-feira (20), aos 72 anos. Ele foi membro da Câmara Municipal de Belém por cinco mandatos consecutivos, até o ano de 2020, quando concorreu novamente, conquistou 2.653 votos, mas acabou não se elegendo.

Nemias era diretor de uma escola particular em Belém, que publicou uma nota de pesar informando sobre o falecimento do ex-vereador. A causa da morte não foi divulgada. "É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento de Nehemias Valentim. Ele deixou um legado significativo na educação, sua visão e liderança moldaram a essência da nossa escola e nos deixaram um valioso legado. Que Deus nos abençoe e nos guarde diante desta perda irreparável".

Ainda segundo informações divulgadas pela escola, o velório será nesta sexta-feira, até as 15h, no Memorial Metrópole, na rua Boaventura da Silva, nº 755, bairro Umarizal.

A deputada Ana Cunha (PSDB) também lamentou a morte de Nemias, que foi membro do PSDB. "Com tristeza recebo a informação do falecimento do amigo e ex-vereador Nemias Valentim. Um homem calmo, preocupado com a educação e que contribuiu muito para Belém durante os seus 5 mandatos como representante da população. Meus sentimentos a sua esposa, Camila, familiares e amigos neste momento de dor".

O vereador Fernando Carneiro também comentou sobre a perda do antigo colega de parlamento. "É com pesar que recebi a notícia do falecimento do ex-vereador Nehemias Valentim. Apesar das diferenças políticas sempre mantivemos um relacionamento amigável, respeitoso e cordato. Toda a solidariedade aos amigos e principalmente aos familiares nessa hora de perda e dor. Ficam os bons momentos. Vá em paz!".

A Câmara Municipal de Belém e o PSDB também lamentaram a morte de Nemias. "Deixamos aqui nossas condolências à família e amigos do ex Vereador de Belém, Nemias Valentim, que partiu para o acalento de nosso Sr Jesus. Obrigado pelo que fez por nossa cidade. Descanse em paz Vereador!", diz mensagem divulgada pelo Poder Legislativo Municipal.

"É com grande pesar que o Diretório Estadual do PSDB Pará recebe a notícia do falecimento do ex-vereador de Belém, Nehmias Valentim. Nehmias contribuiu com o povo de Belém através dos 5 mandatos como vereador e também como educador, ajudando a transformar milhares de vidas, com projetos sociais e educacionais. Reiteramos as nossas mais profundas condolências aos amigos e familiares e rogamos a Deus que ele tenha uma passagem de paz", escreveu o PSDB.