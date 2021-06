Vereador de Marapanim, Paulinho Candiru (DEM) morre em acidente de trânsito

O vereador Paulinho Candiru (DEM), do município de Marapanim, no nordeste paraense, morreu após um acidente de trânsito na noite do último sábado (19). O acidente resultou no capotamento do veículo em que ele estava, na estrada que leva à Vila Camará, na cidade. Segundo testemunhas, outras pessoas estavam dentro do carro no momento em que tudo ocorreu, mas apenas o político foi a óbito no local.

Não há informações do que possa ter ocasionado o acidente, entretanto a área é conhecida pelas curvas perigosas, com altas incidências de acidentes de trânsito. Após o ocorrido, no domingo (20), o prefeito de Marapanim, Anderson Dias, decretou luto oficial por três dias em todo território municipal, em "respeito e homenagem ao falecimento do vereador municipal".

Em um comunicado, a gestão municipal lamentou o ocorrido e descreveu Candiru como um homem "respeitado por todos os colegas, grande amigo e ser humano", que foi responsável por prestar "relevantes serviços aos marapanienses como parlamentar".