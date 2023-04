Moro diz que fala sobre Gilmar Mendes foi retirada do contexto, veja o vídeo

Nesta segunda-feira (17), o senador Sergio Moro (União-PR) disse que a declaração que deu em relação a Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, não "representa o que ele pensa" e foi dada em um "contexto de brincadeira".

Na sexta-feira (14), circulou um vídeo de Moro acusando o ministro de vender habeas corpus. O vídeo viralizou nas redes sociais. Nesta segunda-feira, Moro também gravou para esclarecer a situação e reclamou do pedido de prisão feito pela Procuradoria Geral da República por conta da fala.

"Não representa o que eu penso. Uma fala infeliz no contexto de uma brincadeira, mas que foi claramente manipulada e editada por aquelas mesmas pessoas, aqui evidentemente não me refiro ao procurador-geral da República, que buscam atualmente me incriminar falsamente em outros processos", afirmou Sergio Moro.