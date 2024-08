Moraes manda prender Allan dos Santos e Oswaldo Eustáquio por obstrução de justiça

A Polícia Federal abriu na manhã desta quarta-feira (14.08) a Operação Disque 100 contra uma "estrutura de obstrução de investigação de organizações criminosas mediante divulgação de dados protegidos e corrupção de crianças e adolescentes". Os alvos principais da ofensiva são os blogueiros bolsonaristas Allan dos Santos e Oswaldo Eustáquio, que são alvo de mandados de prisão preventiva. As ordens não foram cumpridas em razão de ambos viverem no exterior - Estados Unidos e Espanha, respectivamente.

A ofensiva apura supostas ações dos blogueiros e de seus aliados para expor e intimidar policiais federais que atuam em inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal "como forma de causar embaraço às apurações".

Segundo a PF, os investigados chegaram a "empregar crianças e adolescentes e seus perfis em redes sociais" para atacar os agentes, usando a "condição de menoridade para ocultar sua verdadeira autoria. Agentes vasculham dois endereços ligados aos blogueiros e cumprem nove medidas cautelares diversas da prisão. As diligências foram ordenadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e são realizadas Rio de Janeiro, Espírito Santo, Amazonas e no Distrito Federal.

A ofensiva apura supostos crimes de corrupção de menores, divulgação de segredo e embaraço à investigação sobre organização criminosa.

Durante as diligências, o perfil da filha de Oswaldo Eustáquio fez uma postagem sobre a presença de policiais em sua casa. Segundo a Polícia Federal, o post foi feito enquanto a adolescente ainda estava dormindo, o que indica a "efetiva utilização" do perfil por "maiores de idade, inclusive responsáveis legais, para a realização das condutas de obstrução das investigações".

Moraes decretou o bloqueio das redes sociais da filha de Oswaldo Eustáquio no bojo da ofensiva, para "fazer cessar os crimes", segundo a PF. A corporação indicou que a conta de Mariana no X ainda está ativa por descumprimento da ordem por parte da rede social controlada por Elon Musk.