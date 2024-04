Allan dos Santos desafia proibição do STF e cria nova conta no Instagram

O blogueiro Allan dos Santos desafiou mais uma vez a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) ao criar uma nova conta no Instagram, contrariando a proibição imposta em 2021. Esta já é a sua 39ª conta na plataforma, na qual ele escreveu na biografia: "Não vão me calar!". O perfil, criado nesta terça-feira, 03, já conta com oito publicações.

Foragido da Justiça brasileira desde 2020, Allan dos Santos reside nos Estados Unidos, onde continua driblando as proibições do STF ao criar novos perfis nas redes sociais. Em um vídeo postado em sua conta, ele explicou que sua conta anterior foi removida devido a uma live que estava programada. "Tem gente que pensa que é marketing, tem gente que pensa que estou brincando, minha conta 38 caiu com mais de 235 mil seguidores. Sabe por quê? Porque vou fazer uma live no dia 9 para mostrar pra vocês porque eles querem me calar", disse.

Nas publicações, Santos interage com seus seguidores, pedindo comentários e compartilhando mensagens de apoio, como uma declaração do cantor Zezé Di Camargo. Além disso, ele aborda temas como a importância da disseminação de informações e comparações históricas, como o Holocausto.

VEJA MAIS

Recentemente, Allan dos Santos também criou uma conta na plataforma OnlyFans, voltada para conteúdo adulto, desafiando novamente as medidas impostas pelo STF. No entanto, ele foi banido da plataforma.