Estados Unidos negam extradição de Allan dos Santos para o Brasil

O governo dos Estados Unidos decidiu não extraditar o blogueiro Allan dos Santos, que enfrenta acusações de calúnia e difamação no Brasil. Segundo as autoridades americanas, esses delitos são considerados crimes de opinião e estão protegidos pelo direito à liberdade de expressão, não sendo passíveis de extradição.

No entanto, os EUA expressaram disposição para prosseguir com o processo contra Allan em relação a outras acusações pendentes. O caso, porém, permanece estagnado no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Solicitações de mais informações foram encaminhadas ao STF

O comunicado oficial foi enviado ao governo brasileiro após uma reunião com autoridades norte-americanas no segundo semestre do ano anterior. O encontro, marcado por momentos de tensão, não resultou em uma recusa direta ao pedido de extradição, que se baseava principalmente nos crimes de calúnia, injúria e difamação.

Em vez disso, os Estados Unidos solicitaram informações adicionais para dar continuidade ao processo de extradição relacionado a acusações de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Essas solicitações foram encaminhadas ao STF, órgão responsável pela emissão do pedido de prisão.