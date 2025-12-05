Capa Jornal Amazônia
Moraes é único brasileiro na lista das 25 pessoas mais influentes do 'Financial Times'

A revista reconhece o trabalho do ministro e o colocou na categoria "heróis"

Estadão Conteúdo
fonte

Alexandre de Moraes (Reprodução/STF via Yotube)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), é o único brasileiro a aparecer na lista das 25 pessoas mais influentes do ano do jornal britânico Financial Times, divulgada nesta sexta-feira, 5. Moraes aparece na categoria "heróis", ao lado de nomes como a escritora canadense Margaret Atwood e a atriz e ativista americana Jane Fonda. A seleção ainda traz as categorias "criadores" e "líderes" (veja a lista completa ao fim do texto).

Segundo o Financial Times, os nomes foram escolhidos após uma consulta a repórteres, colunistas e editores do jornal sobre quem realmente fez a diferença em 2025. "A lista resultante reúne pessoas dos mundos da política, dos negócios, da mídia, das artes e dos esportes, cujo talento, descobertas, ideias e exemplos estão transformando o mundo em que vivemos", explica o veículo britânico.

O texto de apresentação de Alexandre de Moraes é assinado pela historiadora e antropóloga brasileira, Lilia Moritz Schwarcz, que afirma que o ministro "tornou-se um símbolo da democracia e da Justiça no Brasil", em uma época em que "muitos tribunais supremos capitularam ao poder dos autocratas" e "instituições democráticas demonstraram fragilidade diante de líderes populistas e de extrema-direita".

Lilia destaca a atuação de Moraes contra a tentativa de golpe de Estado ocorrida em 8 de janeiro de 2023 e aponta que "após um julgamento público e transparente, transmitido em todo o país, o ex-presidente Jair Bolsonaro e vários oficiais militares de alta patente foram presos".

Para Lilia, Moraes agiu para confrontar ataques ao sistema eleitoral, desmantelar redes de desinformação e responsabilizar figuras públicas, o que colaborou para o fortalecimento do entendimento coletivo no País de que "a Constituição não é um mero ornamento".

Ela pondera, no entanto, que, "nas democracias, o poder deve sempre estar sujeito a contrapesos". "Manter-se atento aos riscos inerentes ao exercício de poderes tão amplos faz parte da prática democrática que Moraes ajudou a salvaguardar", diz.

A historiadora conclui o texto afirmando que, no Brasil, "este ano mostrou como instituições robustas podem resistir ao populismo autoritário que aflige uma era que se autodenomina moderna, mas que carrega em si todas as formas de barbárie".

Veja a lista dos mais influentes de 2025, segundo o 'Financial Times'

Criadores

Cynthia Erivo, atriz e cantora britânica; Jonathan Anderson, designer de moda norte-irlandês; Ryan Coogler, diretor e roteirista de cinema americano; Helen Garner, escritora australiana; Rosalía, cantora espanhola; Stephen Graham,ator inglês; Bad Bunny, cantor porto-riquenho.

Líderes

Jensen Huang, CEO da empresa de tecnologia Nvidia; Susie Wiles, consultora política americana e chefe de gabinete da Casa Branca; Safra Catz, executiva americana de tecnologia; Blaise Metreweli, chefe do Serviço de Inteligência Secreta do Reino Unido; Stella Li, executiva chinesa; Peter Thiel, empresário alemão; Zohran Mamdani, político americano e prefeito eleito de Nova Iorque; Nigel Farage, membro do Parlamento do Reino Unido; Margarita Simonyan, jornalista e executiva russa; David Solomon, CEO do Goldman Sachs; Michele Kang, empresária americana do setor esportivo.

Heróis

Margaret Atwood, escritora canadense; Rory McIlroy, jogador profissional de golfe irlandês; Lotte Bjerre Knudsen, cientista dinamarquesa; Zak Brown, diretor executivo da McLaren Racing; Jane Fonda, atriz e ativista americana; Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF); Ms. Rachel (Rachel Anne Accurso), educadora e criadora de conteúdo americana.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

LISTA/INFLUENTES/MUNDO/FINANCIAL TIMES/ALEXANDRE DE MORAES
Política
