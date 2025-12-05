Capa Jornal Amazônia
Política

Política

Alcolumbre pausa críticas e agradece a Lula por 'sensibilidade' por ajuda a Norte e Nordeste

Nas últimas semanas, houve a expectativa de que Lula se encontraria com Alcolumbre para tentar reconstruir a relação, mas a conversa ainda não ocorreu.

Estadão Conteúdo

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), fez nesta sexta-feira, 5, um aceno político e agradeceu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante evento no Amapá. A declaração ocorreu em meio a uma tensão entre os dois e dias depois de Alcolumbre criticar Lula.

"Os meus agradecimentos ao presidente Lula pela sensibilidade, pelo compromisso e pelo espírito público, muito especialmente com todos os brasileiros, mas de maneira muito carinhosa com o Norte e com o Nordeste do Brasil que vive um abismo gigantesco do ponto de vista social e humano", afirmou Alcolumbre durante evento de inauguração do primeiro centro de radioterapia no Amapá.

O evento contava com a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a quem Alcolumbre "encarregou" de levar a mensagem a Lula. "Padilha, a sua presença aqui é a presença do governo federal, do Estado brasileiro, que nunca nos faltou ao povo do Amapá. A sua presença aqui é a presença do presidente da República ajudando o nosso Amapá", declarou o senador.

Alcolumbre repetiu nesta semana, em sessão do Senado, que tem sofrido ataques e ofensas de outros Poderes e citou que ajudou o governo Lula a aprovar projetos como a PEC da Transição. As críticas se intensificaram após Lula escolher o advogado-geral da União, Jorge Messias, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, em vez de Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

