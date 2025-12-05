Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Flávio Bolsonaro é indicado pelo pai como candidato do PL em 2026

Senador anuncia escolha de Jair Bolsonaro, preso e inelegível, para liderar a chapa na disputa presidencial

O Liberal
fonte

Flávio: “com grande responsabilidade” (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) declarou nesta sexta-feira (5) que foi designado por Jair Bolsonaro para disputar a Presidência da República em 2026 pelo PL. Em uma rede social, afirmou assumir “com grande responsabilidade” a missão atribuída, segundo ele, pela “maior liderança política e moral do Brasil”. As informações são do g1.

Jair Bolsonaro, preso sob acusação de tentativa de golpe de Estado e impedido de concorrer por decisões do STF e do TSE, vinha sendo disputado por diversos aliados que buscavam herdar seu capital político. Entre os nomes cogitados estava o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Aliados de Flávio afirmam que o ex-presidente manifestou ao filho a intenção de vê-lo como candidato, em conversas nas quais também o teria escolhido para representá-lo politicamente durante o período na prisão. Na terça-feira (2), o senador visitou o pai na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.

Na mesma publicação em que anunciou a indicação, Flávio afirmou que o Brasil enfrenta “dias difíceis” e fez críticas ao governo de Lula, que deve buscar a reeleição em 2026. Ele citou reclamações sobre a situação de aposentados, aumento de impostos, escalada da violência associada ao narcotráfico, denúncias de desvios em estatais e falta de perspectivas para crianças.

Procurado pelo g1, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, confirmou a escolha. Segundo ele, “Bolsonaro falou, está falado”, reiterando que o senador é o nome respaldado pelo ex-presidente para a disputa.

Em nota divulgada pelo partido, Valdemar reforçou que Flávio Bolsonaro é o indicado de Jair Bolsonaro para representar o PL na corrida presidencial e afirmou que a legenda seguirá unida, “trabalhando com responsabilidade e compromisso com o Brasil”.

