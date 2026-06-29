Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Moraes dá 15 dias para a PGR se manifestar sobre conclusão da PF de que Flávio caluniou Lula

A decisão é de sexta-feira, 26 e foi publicada no processo nesta segunda-feira, 29

Estadão Conteúdo

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu um prazo de 15 dias para que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifeste. A solicitação se refere à conclusão da Polícia Federal (PF) de que o senador Flávio Bolsonaro cometeu crime de calúnia contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A decisão foi proferida na sexta-feira, 26, e publicada no processo na segunda-feira, 29.

A investigação teve início após um pedido do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O órgão apontou que, em 3 de janeiro deste ano, Flávio Bolsonaro publicou imagens. Nelas, associava o então presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ao presidente Lula. O texto da postagem afirmava: "Lula será delatado. É o fim do Foro de São Paulo: tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas...".

A defesa de Flávio Bolsonaro apresentou requerimentos pedindo a oitiva de testemunhas. Entre os nomes solicitados estavam a líder da oposição venezuelana María Corina Machado, o procurador-geral dos Estados Unidos Walter Joseph Clayton, o senador Sérgio Moro, o ex-procurador Deltan Dallagnol e o presidente Lula.

Defesa de Flávio Bolsonaro teve pedidos negados

A defesa também pleiteava que Flávio Bolsonaro fosse ouvido somente após as oitivas. Contudo, o delegado indeferiu os pedidos em maio. Ele argumentou que as diligências seriam "absolutamente inócuas" para o resultado do inquérito e teriam "caráter meramente protelatório", visando atrasar o processo. A defesa recorreu ao STF, mas Moraes também rejeitou o pedido.

Conclusão da Polícia Federal

Para a Polícia Federal, o crime de calúnia ficou configurado na postagem de Flávio Bolsonaro. O relatório da PF detalha que o senador "afirma que o Presidente Lula será delatado, referindo-se claramente ao instituto da colaboração premiada".

O documento da PF prossegue, indicando que o senador "enumera condutas criminosas que seriam atribuídas ao Presidente Lula, dentre elas o crime de tráfico internacional de drogas". A PF conclui que a acusação de Flávio Bolsonaro implica que Lula teria cometido, entre outros, tráfico internacional de drogas e por isso seria delatado por Maduro.

Diante dos fatos, a Polícia Federal afirma que "fica claro, portanto, que o senador Flávio Bolsonaro, através de sua postagem, imputou falsamente ao presidente Lula o cometimento dos crimes de tráfico internacional de drogas, tráfico internacional de arma e lavagem de dinheiro".

Pena para o crime de calúnia

O crime de calúnia prevê pena de seis meses a um ano e multa. As penas são aumentadas em um terço se o crime é cometido contra o presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro. Além disso, caso o crime seja cometido ou divulgado em redes sociais, como no caso em questão, a pena é aplicada em triplo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

FLÁVIO BOLSONARO

LULA

CALÚNIA

STF
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

'Que a maré azul liberte todas as Américas', diz Flávio Bolsonaro após encontro com Milei

29.06.26 13h17

Flávio Bolsonaro se reúne com Milei e diz que brasileiros sentem inveja de 'onda de direita'

29.06.26 11h22

VEDAÇÕES ELEITORAIS

Eleições 2026: pré-candidatos devem deixar programas de rádio e TV nesta terça (30)

O descumprimento da medida pode causar multa e perda do registro

29.06.26 11h22

POLÍTICA

Moraes dá 15 dias para a PGR se manifestar sobre conclusão da PF de que Flávio caluniou Lula

A decisão é de sexta-feira, 26 e foi publicada no processo nesta segunda-feira, 29

29.06.26 11h02

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

copa do mundo

TJPA estabelece trabalho remoto no dia do próximo jogo do Brasil; expediente do Governo também muda

Atendimento ao público será feito exclusivamente pelos canais eletrônicos disponíveis no portal do Tribunal

25.06.26 14h03

decisão

STF decreta ponto facultativo na segunda para jogo do Brasil na Copa do Mundo

A medida foi estabelecida pela Portaria GDG 146/2026, assinada nesta quinta-feira (25)

25.06.26 18h12

Exoneração

Ruy Cabral deixa comando da Secretaria de Obras Públicas do Pará após sete anos

Cabral ocupava o cargo de secretário desde 2019

23.06.26 10h17

Indireta

Eduardo Bolsonaro posta críticas a Michelle e elogios a Flávio após crise familiar

Flávio e aliados tentam retratar os vídeos de Michelle como resultado de uma decisão impulsiva, motivada pelo emocional

26.06.26 11h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda