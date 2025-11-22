Moraes cancela autorizações de visitas concedidas quando Bolsonaro estava em domiciliar

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o cancelamento de todas as autorizações de visitas concedidas quando o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estava em prisão domiciliar. O ex-chefe do Executivo foi preso preventivamente na manhã deste sábado, 22, por risco de fuga.

Entre as visitas agora canceladas estavam a dos governadores do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil). Também havia autorização para a visita à Bolsonaro do secretário de Segurança Pública de São Paulo Guilherme Derrite (PP-SP).

Eventuais visitas a Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal, onde o ex-presidente ficará custodiado, terão de ser autorizadas por Moraes. As únicas visitas autorizadas desde já são a dos advogados do ex-chefe do Executivo e da equipe média que acompanha seu tratamento.