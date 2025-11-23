Moraes autoriza visita de Michelle a Bolsonaro na PF em Brasília

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro visite o ex-presidente Jair Bolsonaro neste domingo (23), na Superintendência da Polícia Federal (PF) em Brasília, onde ele cumpre prisão preventiva desde sábado (22/11), após tentar violar a tornozeleira eletrônica com um ferro de solda.

Veja mais

A defesa do ex-presidente também pediu autorização para visita dos filhos. Porém, o pedido não foi concluído e deverá ser complementado pois, segundo Moraes, não foi especificado quais filhos fariam o encontro.

Pela decisão, Michelle poderá visitar Bolsonaro entre 15h e 17h deste domingo (23/11), após a audiência de custódia marcada para as 12h. Essa audiência é o procedimento destinado a verificar a legalidade da prisão e eventuais violações de direitos fundamentais no momento da detenção.