Moraes arquiva investigação sobre blitzes que teriam dificultado voto no 2º turno de 2022

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o arquivamento das investigações sobre as supostas blitzes. As operações teriam dificultado o deslocamento de eleitores no segundo turno das eleições de 2022.

A informação sobre a decisão foi publicada inicialmente pelo G1.

As apurações investigavam suspeitas de uso indevido de operações policiais. O objetivo seria barrar eleitores em regiões onde o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tinha vantagem sobre Jair Bolsonaro (PL), sobretudo no Nordeste.

Detalhes da investigação

Em agosto de 2024, a Polícia Federal indiciou o ex-ministro da Justiça Anderson Torres e o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal Silvinei Vasques. Eles foram apontados como responsáveis por articular as abordagens durante o pleito de 2022.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) analisou o caso. A PGR concluiu a ausência de elementos para comprovar a participação dos policiais Alfredo de Souza Lima Coelho Carrijo e Leo Garrido de Salles Meira. Moraes acolheu o parecer e determinou o arquivamento das acusações contra esses dois.

Além de Carrijo e Meira, outros policiais federais cedidos ao Ministério da Justiça haviam sido indiciados. São eles: Fernando de Sousa Oliveira e Marília Ferreira de Alencar.

O inquérito contra o delegado Fernando de Sousa Oliveira também foi arquivado. Ele exercia interinamente o comando da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal durante os atos de 8 de janeiro. A decisão se deu após sua absolvição pelo Supremo na ação penal sobre a trama golpista.