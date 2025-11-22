Capa Jornal Amazônia
Moraes: 'alta possibilidade de tentativa de fuga' autoriza preventiva de Bolsonaro

Estadão Conteúdo

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), mandou prender preventivamente o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) argumentando que havia "alta possibilidade de tentativa de fuga" do ex-chefe do Executivo diante de alguns fatores: a proximidade do trânsito em julgado de sua condenação por golpe de Estado e a convocação de apoiadores para uma "vigília" em seu condomínio.

Ao decretar a prisão de Bolsonaro, Moraes argumentou que "foram adotadas todas a medidas possíveis para a manutenção da prisão domiciliar" do ex-presidente, mas não se mostrou possível a manutenção de tal regime para "cessar o periculum libertatis" - o "risco de liberdade".

"A repetição do modus operandi da convocação de apoiadores, com o objetivo de causar tumulto para a efetivação de interesses pessoais criminosos; a possibilidade de tentativa de fuga para alguma das embaixadas próxima à residência do réu; e a reiterada conduta de evasão do território nacional praticada por corréu, aliada política e familiar evidenciam o elevado risco de fuga de Jair Messias Bolsonaro", anotou o ministro do STF.

Moraes chegou a lembrar que o condomínio de Bolsonaro está a 13 quilômetros do Setor de Embaixadas Sul de Brasília, onde fica a embaixada dos Estados Unidos. O ministro lembrou que o ex-presidente planejou, durante a investigação, uma fuga para a embaixada da Argentina, por meio de solicitação de asilo político àquele país.

Além disso, o magistrado destacou que aliados de Bolsonaro, os deputados Alexandre Ramagem, Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli, "também se valeram da estratégia de evasão do território nacional, com objetivo de se furtar à aplicação da lei penal".

