Moradores de Viseu elegem prefeito e vice neste domingo, 5, em eleições suplementares

Neste domingo, 5, o município de Viseu, no nordeste paraense, vai eleger o prefeito e o vice-prefeito que comandarão a cidade até dezembro de 2024, quando termina o atual mandato de gestores municipais. Isso porque o prefeito e o vice-prefeito eleitos em 2020, respectivamente, Isaías Neto (PL) e Franklin Sousa (MDB), foram afastados dos cargos por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em setembro do ano passado. Com isso, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) definiu esta data para as eleições suplementares na cidade. Ao todo, são quase 47 mil eleitores aptos ao pleito, que vai ocorrer das 8 às 17 horas, em 168 seções eleitorais. A previsão do TRE-PA para o encerramento da apuração e entrega do resultado é às 18h deste domingo mesmo.

A população de Viseu poderá escolher entre duas chapas concorrentes à prefeitura: “Construindo uma Nova História”, com a candidata a prefeita Maria Rosalina Ribeiro dos Santos, a "Mãe da Carla Parente" (55 - PSD) e o candidato a vice Zé Nobre, ou “Voltando pra Cuidar da Gente”, com o candidato a prefeito Cristiano Vale (11 - PP) e o candidato a vice Mauro da Serra. Os vencedores nas urnas irão substituir o presidente da Câmara, Avelino Aventina Siqueira (PL), que assumiu o Executivo interinamente até a realização das eleições suplementares.

Ao todo, Viseu tem 46.908 eleitores registrados na Justiça Eleitoral, pertencentes à 14ª Zona Eleitoral. Eles estão distribuídos em 71 locais de votação, dos quais seis estão localizados na área urbana; quatro na região das ilhas e um local em área quilombola. Os outros 60 locais estão espalhados pela zona rural do município.

O TRE-PA informou que, no último dia 31 de janeiro, ocorreu a preparação das 227 urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições suplementares de Viseu. Todos os equipamentos receberam as mídias com informações sobre os candidatos e chapas participantes do pleito, além dos testes de funcionamento, com a verificação de que todos os componentes do dispositivo estão em perfeito funcionamento.

As urnas foram distribuídas entre as 168 seções eleitorais que funcionam nos 71 locais de votação do município, atendendo aos eleitores aptos a votar. Das 227 urnas,168 serão usadas nas respectivas seções e 72 serão de contingência. Ao todo, 620 mesários trabalharão nas eleições suplementares de Viseu. O presidente do TRE do Pará, desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, e o vice-presidente, o desembargador corregedor, José Maria Teixeira do Rosário, também estarão presentes no município, para acompanhar o pleito de perto, assim como a diretora-geral do TRE do Pará, Nathalie Castro.

Afastamento - A nova eleição foi marcada após o afastamento do prefeito eleito Isaias José Silva Oliveira Neto (PL), juntamente com seu vice, Franklin Costa Sousa (MDB), por decisão do ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Benedito Gonçalves. Eles são acusados de abuso do poder político no pleito de 2020.

Lei Seca - Durante toda a eleição, o município de Viseu deverá obedecer à Lei Seca, conforme portaria publicada pela Polícia Civil do Pará. Segundo o documento, está proibida, desde a meia-noite de domingo (5), até a meia-noite de segunda (6), a venda e o fornecimento, ainda que gratuito, de bebidas alcoólicas por bares, restaurantes, lanchonetes, trailer, quiosques, boates e outros estabelecimentos comerciais e similares, bem como por vendedores ambulantes, em todo o município. A realização de festas dançantes em clubes, casas de show, dancings, boates, bares e similares também não será permitida neste mesmo período.

Confira algumas informações importantes sobre as eleições suplementares em Viseu:

Quase 47 mil eleitores estão aptos a votar em Viseu

Estão concorrendo ao pleito os candidatos: Cristiano Vale (PP)/ Mauro da Serra; e “Mãe da Carla Parente” (PSD)/ Zé Nobre.

As eleições suplementares acontecem neste domingo, 5, das 8h às 17h.

A previsão do TRE-PA para o fim da apuração e entrega do resultado é às 18h deste domingo mesmo.

Leia mais: