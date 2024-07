Ministros do governo federal fazem vistoria das obras para a COP 30, em Belém

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o ministro das Cidades, Jader Filho, cumpriram agenda em Belém na manhã desta quarta-feira (24). O objetivo da visita do governo federal foi vistoriar e acompanhar as obras de infraestrutura que estão sendo executadas para a 30ª Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas (ONU), a COP 30, marcada para novembro de 2025. Juntos, eles acompanharam as obras no Parque da Cidade, sede do evento do ano que vem, e concederam uma entrevista coletiva.

Sob a pasta do ministro Rui Costa está a Secretaria Extraordinária da COP 30, responsável por organizar, monitorar e impulsionar todas as ações governamentais relacionadas ao evento em Belém. No evento desta quarta-feira, ele disse que a realização do encontro de mudanças climáticas na capital paraense dará orgulho não só ao povo local, mas a todos os brasileiros. Com turno alongado até as 23h, as obras do Parque da Cidade, por exemplo, já chegaram a 49%.

“Este equipamento será um espaço receptivo de eventos, inicialmente a COP 30, mas não tenho dúvida de que irá recepcionar diversos eventos que acontecerão, sejam eles esportivos, culturais, de negócios ou turísticos. Isso aqui será, não tenho dúvida, um novo cartão postal da cidade, uma referência para o Estado e uma porta de entrada para a Amazônia”, destacou o ministro da Casa Civil, sobre o Parque da Cidade. Embora o cronograma para a conclusão das obras esteja apertado, considerando que a promessa é entregá-las prontas em agosto do ano que vem, Rui Costa afirmou que os equipamentos estarão funcionando a tempo e com qualidade.

Também presente no encontro em Belém, o ministro das Cidades, Jader Filho, mencionou que todos os investimentos realizados na cidade, que somam bilhões de reais, são um resultado do retorno do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) no governo Lula. Em relação à sua Pasta, o ministro mencionou duas frentes consideradas importantes: o saneamento e a humanização de favelas com novas unidades habitacionais do “Minha Casa, Minha Vida”. Além do Parque da Cidade, estavam previstas visitas no Mercado de São Brás e na Estação das Docas.