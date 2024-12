Ministro Rui Costa substitui Lula na cerimônia de inauguração do Mercado de São Brás em Belém

O ministro chefe da Casa Civil da Presidência da República, Rui Costa, participará, no próximo dia 18 de dezembro, da entrega oficial do Mercado de São Brás, em Belém. Inicialmente, estava prevista a participação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Porém, na madrugada da última terça-feira (10.12), Lula precisou ser operado às pressas para conter um hematoma na cabeça e não há previsão de alta. O presidente passou pelo procedimento cirúrgico após sentir dores na cabeça, na segunda-feira. Exames realizados em Brasília detectaram uma hemorragia intracraniana, ainda consequência do acidente doméstico que ele sofreu em outubro, quando caiu no Palácio da Alvorada. Ele foi transferido para São Paulo, onde ocorreu a operação de emergência.

De acordo com informações divulgadas pela Prefeitura de Belém, a cerimônia de inauguração do Mercado de São Brás, marcada para às 17h, contará com a presença de diversas autoridades do governo federal, entre elas Rui Costa.

O Mercado foi revitalizado e transformado em espaço gastronômico e cultural. As obras custaram R$ 125.630.799,66, sendo que R$ 89.721.266,09 foram financiados pelo governo federal, por meio da Itaipu Binacional, e R$ 35.909.533,57 são investimentos da Prefeitura de Belém.

Essa é uma das principais obras da prefeitura para a 30ª edição da Conferência da Organização das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada na capital paraense em 2025.