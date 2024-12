Lula está 'lúcido e passou a noite bem' após cirurgia, mas não receberá visitas

Um boletim médico divulgado ao meio-dia desta quarta-feira (11.12) atualizou o estado de saúde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de 79 anos, que passou por uma cirurgia de emergência na madrugada de terça-feira (10.12) para drenar um hematoma na cabeça.

Segundo o boletim, o petista segue na unidade de terapia intensiva (UTI), do hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e evoluiu bem no pós-operatório imediato, sem intercorrências. Ele permanecerá com o dreno no local da cirurgia enquanto aguarda novos exames de rotina.

"Está lúcido, orientado e passou a noite bem", diz o boletim. Lula segue sob cuidados da equipe médica comandada por Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio. Segundo o Roberto Kalil, enquanto estiver internado, o presidente não poderá receber visitas. A primeira-dama, Janja, acompanhou Lula na viagem de Brasília a São Paulo e está com ele no quarto do hospital.