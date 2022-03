Ministro Milton Ribeiro deixa a pasta da Educação na próxima sexta (1º), afirma colunista

O presidente da República, Jair Bolsonaro, decidiu trocar o ministro da Educação, Milton Ribeiro, para evitar mais desgaste após denúncia sobre um suposto favorecimento a pastores na liberação de verbas da pasta. Ribeiro deixará o cargo no dia 1º de abril. Em seu lugar, ficará Garigham Amarante, hoje diretor de Ações Educacionais do FNDE e apadrinhado de Valdemar Costa Neto. As informações são do jornalista Cláudio Dantas, do Portal Antagonista.

VEJA MAIS

A decisão veio após o presidente afirmar, durante a sua live na última quinta-feira (24), que colocaria a "cara no fogo" por Milton Ribeiro. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, é quem teria convencido o chefe do Executivo a trocar o principal nome do MEC.

A cúpula do governo agora discute uma saída honrosa para Ribeiro, provavelmente através de uma “licença”.