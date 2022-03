'Boto a minha cara no fogo por ele', afirma Jair Bolsonaro ao defender o ministro da Educação

Música para a alma

A Orquestra Filarmônica Paraense vai se apresentar, hoje, no Sesc Ver-o-Peso, em Belém. Será a partir das 19h.



Sobre duas rodas

Neste domingo, 27, será realizada a primeira edição do “Passeio Ciclístico de Servidoras e Servidores Municipais de Belém”.

(J.Bosco)



"Boto a minha cara no fogo por ele.”

Foi o que disse, ontem à noite, o presidente Jair Bolsonaro ao defender o ministro da Educação, Milton Ribeiro, das acusações de manter um “gabinete paralelo” dentro da pasta. Em transmissão ao vivo em redes sociais, Bolsonaro reagiu: “Estão fazendo uma covardia com ele.”

ÔNIBUS

Crise



O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), enfrenta, no momento, a primeira grande crise de sua gestão. De um lado, apoiadores de primeira hora criticam a possibilidade de reajuste da tarifa de ônibus. Do outro, empresários do setor alegam que não têm como praticar os valores atuais em meio aos reajustes dos combustíveis. Ontem, o Conselho Municipal de Transportes aprovou o novo valor de R$ 5,01. Contudo, Edmilson usou as redes sociais para dizer que ainda não havia decidido se homologará o valor. Garantiu que a decisão será anunciada ainda hoje. Também hoje devem ser divulgados detalhes do documento que vai subsidiar o edital de licitação para a concessão dos serviços.

MÉDICO

Espera



Na retomada das atividades presenciais, é notória a alta demanda por serviços de saúde nas clínicas espalhadas pelos bairros de Belém. Resultado: além da “missão” para se agendar uma consulta com um especialista, o que pode demorar meses, existe o desafio de, na data e horário pré-agendados, o público ter de esperar por horas para ser consultado e iniciar o tratamento. Tem gente que já adotou a estratégia de comparecer aos consultórios com até quatro horas de antecedência para a consulta por ordem de chegada.

LEILÃO

TRT8

Está marcado para a próxima terça-feira, 29, o leilão promovido pelo Tribunal de Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8). Os lotes são compostos por cerca de 160 itens, frutos de execuções judiciais. Serão leiloados carros, apartamentos, terrenos, material para estamparia, aparelhos de ar-condicionado, óculos e relógios. Será o primeiro leilão deste ano, reunindo bens de todas as Varas do Trabalho de Belém e Ananindeua. Outro leilão já está previsto para abril.

NEUROCIRURGIA

Balanço



Dados sistematizados pelo Hospital Beneficente Portuguesa apontam que, apenas no período de março de 2020 a março de 2021, foram realizadas 903 neurocirurgias de alta complexidade. Um salto em atendimento de qualidade para a população paraense, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). A equipe especializada é coordenada pelo médico neurocirurgião Milton Bonny. Entre os principais procedimentos de neurocirurgia mais realizados nas unidades hospitalares da Beneficente Portuguesa estão o de aneurisma e tumores cerebrais, com uso da tecnologia que envolve desde o centro cirúrgico até as Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), além da sua rede de leitos para internação.

MULHERES

Intercâmbio



Cerca de 20 mulheres dos Estados do Pará e Amapá participaram, nos últimos três dias, de um intercâmbio no município de Santa Luzia do Pará. Agroextrativistas, quilombolas e agricultoras familiares foram o público prioritário do encontro, que integra uma agenda mais ampla sobre segurança alimentar e nutricional, realizada pela Rede Bragantina de Economia Solidária, a Escola Ecrama, o Instituto Internacional de Educação do Brasil e o Núcleo Puxirum Agroecológico.



Multimistura



A agenda incluiu uma oficina ministrada pela médica pediatra e nutróloga Clara Brandão, reconhecida por seus esforços de combate à desnutrição. Entre outros feitos, Clara criou a multimistura, farinha composta por farelo de arroz, pó de folhas verdes, de sementes e casca de ovo. O concentrado de minerais e vitaminas pode variar de acordo com os tipos de ingredientes encontrados em cada região. Seu uso é recomendado para a recuperação de crianças, sendo utilizado por milhares de comunidades atendidas pela Pastoral da Criança.

COLÍRIO

Decisão



A Defensoria Pública do Pará ingressou com ação na 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém para cobrar o cumprimento da decisão judicial que determina que a prefeitura da capital paraense forneça um colírio especial para criança com risco de cegueira. Segundo a mãe do menino de oito anos, a criança nunca recebeu a medicação desde que a decisão foi proferida, em dezembro do ano passado. No novo pedido, o defensor público Carlos Eduardo, do Núcleo de Atendimento Especializado da Criança e do Adolescente, determina a aplicação de multa diária no valor de R$ 5 mil pelo descumprimento da decisão. À coluna, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a gestão ainda prepara licitação para a compra do medicamento.

Em Poucas Linhas

► Dom Alberto Taveira Corrêa, o décimo arcebispo metropolitano de Belém, celebrará, hoje, o 12° aniversário de posse canônica. A celebração foi marcada para o mesmo dia da “Solenidade da Anunciação do Senhor”, quando a Igreja Católica deve se unir, a pedido do papa Francisco, para orações pela paz e a consagração da Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria. Em Belém, dom Taveira convocou todas as paróquias para juntos dedicarem o dia inteiro em oração.



► No próximo mês de novembro, Belém será a sede do 14º Fórum Nacional de Juízes e Juízas de Violência Doméstica. O evento será uma oportunidade para a troca de experiências e discussão sobre as ações que combatem a violência doméstica e familiar contra a mulher no Brasil. A realização é do Tribunal de Justiça do Pará com o apoio da Associação dos Magistrados do Estado do Pará.

► A Soprando Letras, campanha solidária de incentivo à leitura, volta com um novo formato em 2022. Até hoje, metade do lucro das vendas do livro “Nem te Conto”, da escritora Iaci Gomes, será destinada às instituições Gueto Hub, Instituto Aster e Au Family Abrigo de Animais. O livro custa R$ 35 e reúne 14 contos de terror e realismo fantástico, com cenários conhecidos dos paraenses.



► O Festival da Canção da Transamazônica (Fecant) será o representante brasileiro na disputa pelo Iberian Festival Awards 2022, prêmio internacional que reconhece a atuação de artistas e produtores culturais portugueses, espanhóis e de países de língua portuguesa e castelhano. A premiação será neste sábado, em Lisboa, capital de Portugal. O Fecant é patrocinado pela Norte Energia, empresa concessionária da usina hidrelétrica de Belo Monte.