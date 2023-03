Ministro Luís Roberto Barroso está na UTI após cirurgia de emergência no aparelho digestivo

Internado no fim de fevereiro para uma intervenção médica que visava o fechamento de uma hérnia incisional, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso precisou passar por novos procedimentos de emergência e está internado na UTI do hospital Sírio Libanês, em Brasília. Ele se recupava bem da primeira cirurgia e chegou a participar de uma sessão do STF por vídeo no dia 1º de março. Porém, Barroso teve dois episódios de obstrução intestinal que exigiram nova intervenção.

A internação do ministro foi confirmada pela assessoria do Supremo. O médico Fabio Ferreira viajou de São Paulo a Brasília para a terceira cirurgia. Além dele, o médico Cassio Gontijo também integra a equipe de saúde que trata do ministro.

De acordo com a equipe de comunicação do STF, a expectativa é de que em breve ele deixe a UTI, onde está para facilitar a observação médica.