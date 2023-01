Morre Tereza Barroso, esposa do ministro do STF Luís Roberto Barroso, vítima de câncer

Aos 57 anos, Tereza Barroso, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso, morreu nesta sexta-feira (13) vítima de um câncer primário na cabeça do fêmur.

Em nota, a Corte confirmou a morte e adiantou que "informações sobre velório e enterro não serão divulgadas para preservar a família”.

O documento ainda lembrou com carinho Tereza: "Discreta, mas queridíssima, conservou o bom humor até o último momento de lucidez. A família – Luís Roberto, Luna e Bernardo – está serena e confortada. Tereza viveu uma vida boa e feliz".

Tereza Cristina Van Brussel Barroso deixa os filhos Luna Van Brussel Barroso e Bernardo Van Brussel Barroso.