Ministro de Minas e Energia é convidado para prestar esclarecimentos na Câmara sobre apagão

Após a ocorrência do apagão elétrico que atingiu 25 Estados e o Distrito Federal, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (16), um convite ao ministro Alexandre Silveira (PSD), encarregado da pasta de Minas e Energia, para prestar esclarecimentos. A deputada federal Bia Kicis (PL-DF), presidente da comissão, apresentou o requerimento de convite, solicitando a presença do ministro do governo Lula 3.

O convite surge em meio a dúvidas acerca das causas do incidente na rede de operação SIN (Sistema Interligado Nacional), que deixou diversas regiões do Brasil sem energia elétrica na última terça-feira (15). A deputada Bia Kicis ressalta que, dado o impacto significativo nas regiões Norte, Nordeste, Sul e Sudeste, é essencial que o ministro Silveira possa explicar o ocorrido e fornecer esclarecimentos à população.

VEJA MAIS

O documento que acompanha o convite também recebeu assinaturas dos deputados Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), Rubens Pereira Junior (PT-MA) e Carlos Jordy (PL-RJ), destacando a abrangência geográfica e a relevância do incidente. Como o convite envolve a presença do ministro, ele terá a oportunidade de indicar a data mais conveniente para a audiência pública, cujo agendamento ainda não tem previsão.

Além disso, Silveira, à frente do Ministério de Minas e Energia, já convocou uma reunião extraordinária com o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico para este mesmo dia. O comitê tem a responsabilidade de monitorar e avaliar a continuidade e segurança do suprimento de energia elétrica em todo o país. A audiência na Câmara e a reunião do comitê refletem a importância de esclarecer a situação do apagão elétrico e assegurar medidas para evitar futuras interrupções no fornecimento de energia.