Ministro das Cidades, Jader Filho, fala sobre as perspectivas para 2025 e investimentos no Estado

Em uma entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, o ministro das Cidades, Jader Filho, revelou os planos e desafios para o ano de 2025, destacando ações importantes no campo da habitação, infraestrutura urbana e atendimento emergencial às famílias que vivem em áreas que são atingidas por emergências climáticas. Entre os temas abordados, o fortalecimento de programas habitacionais e investimentos significativos em várias regiões do Brasil, especialmente no Pará, foram destacados como prioridades da gestão do Ministério.

Uma das principais metas para o próximo, segundo Jader Filho, é a expansão do programa Minha Casa, Minha Vida, com o lançamento de uma nova seleção no primeiro trimestre do ano. O ministro ressaltou que, para o próximo ciclo, será considerada uma análise mais precisa do déficit habitacional, utilizando dados mais recentes do Censo do IBGE.

VEJA MAIS

"Essa precisão permitirá que sejamos mais assertivos na distribuição das unidades habitacionais, garantindo que as áreas com maior necessidade sejam priorizadas. Já chegamos aqui com 1.218.520, a meta é de 2 milhões de unidades habitacionais até o final de 2026. Muito provavelmente deve passar", avaliou.

Além disso, Jader Filho destacou a continuidade do programa Minha Casa, Minha Vida Rural, que atende populações vulneráveis, como ribeirinhos, pescadores e quilombolas, oferecendo a possibilidade de acesso à moradia para famílias com uma renda de até R$ 40 mil por ano. O programa, que se expande a cada ano, tem o objetivo de diminuir as desigualdades habitacionais em áreas mais afastadas e garantir melhores condições de vida para essas populações.

Urbanização das cidades e melhoria em infraestrutura

Outra grande aposta do Ministério das Cidades para 2025 é o programa Periferia Viva, que busca transformar áreas urbanas vulneráveis em locais com mais infraestrutura e qualidade de vida. O ministro anunciou um investimento de R$ 7 bilhões para a urbanização de favelas em 48 municípios, com destaque para o Pará, onde cidades como Belém e Ananindeua serão beneficiadas. Além disso, o processo de regularização fundiária também deve avançar no Estado, com ações em cidades como Ulianópolis e Belém, onde as famílias serão contempladas com a titulação de terrenos.

Conforme apontou o ministro, os investimentos da pasta também vão incluir infraestrutura básica, com ênfase em esgoto sanitário, drenagem e abastecimento de água. Jader Filho mencionou que, em diversos municípios do Pará, como Santarém e Placas, estão sendo realizadas obras para garantir água potável e tratamento de esgoto, especialmente nas áreas mais afetadas pela seca. "Estamos trabalhando para melhorar a qualidade de vida dessas comunidades, que enfrentam desafios imensos", declarou.

Em relação ao processo de contenção de encostas e drenagem, Jader Filho anunciou a liberação de R$ 17 bilhões para essas obras no país, com o objetivo de proteger as áreas mais vulneráveis a desastres naturais. Parte dos investimentos será direcionada para a região amazônica, que enfrenta o impacto da seca de forma contínua nos últimos anos.

Parcerias e mobilidade urbana

Outro destaque da gestão é a parceria com os governos estadual e municipal, especialmente no Pará, para ações voltadas para a mobilidade urbana. O Ministério das Cidades está financiando a compra de 256 ônibus elétricos, além do projeto de mobilidade, que envolve o BRT da Centenário em Belém. "Essas ações são essenciais para o processo de descarbonização e para melhorar a qualidade do transporte público", afirmou Jader Filho.

O ministro também ressaltou a importância de parcerias com o Governo Federal e prefeituras para a realização da COP 30, evento que ocorrerá em Belém, e que inclui iniciativas que envolvem a sustentabilidade e a melhoria urbana.

Jader Filho também frisou os desafios relacionados às famílias de baixa renda, com o programa de melhoria habitacional, que já atendeu mais de 15 mil famílias, com obras que vão desde a construção de banheiros até a ampliação de cômodos. "A meta é alcançar mais de 100 mil famílias em 2025", disse ele, destacando que o objetivo é oferecer dignidade e saúde, melhorando as condições de habitação.

O ministro ressaltou a importância de atendimentos emergenciais e destacou o diálogo entre o Ministério das Cidades e outras pastas para garantir o fornecimento de alimentos e água para as famílias atingidas pela seca no Pará e em outros estados da região Norte. Jader Filho reafirmou o compromisso do Ministério das Cidades com a redução das desigualdades e o avanço em infraestrutura nas cidades do país.