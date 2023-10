Ministro da Previdência Carlos Lupi confirma visita à Belém para o Círio de Nazaré

O Ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, confirmou visita à Belém para participar do Círio de Nossa Senhora de Nazaré 2023. Essa não é a primeira vez que Lupi visita a capital paraense para participar do Círio. Em 2019, Lupi esteve em Belém com o então pré-candidato à presidência do Partido Democrático Trabalhista (PDT), Ciro Gomes.

A expectativa é que Carlos Lupi chegue em Belém na noite desta quinta-feira (5) e fique na cidade até o domingo do Círio. Na programação está agendada participação em um ato político cultural na Associação Carnavalesca Bole Bole, na sexta-feira (6), a partir das 17h30, organizado pelo líder partidário e 1º secretário da Câmara Municipal de Belém (CMB), vereador Állan Pombo.

“Aproveitamos a agenda do Ministro da Previdência em Belém, companheiro Carlo Lupi, para organizar uma reunião política do PDT, partido do qual Lupi é nosso presidente nacional licenciado. Escolhemos o bairro do Guamá, dentro da nossa escola de samba Bole Bole, para Lupi sentir a energia do povo de Belém e conhecer o enredo da escola para 2024, que dentre algumas homenagens, abordará também o tema da COP 30 e sustentabilidade”, adiantou o vereador Állan Pombo.