Ministro da Justiça afirma que financiadores de manifestantes foram identificados em 10 estados

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse, em coletiva de imprensa, na tarde desta segunda-feira (9), que foram identificados em dez estados os financiadores dos atos de vandalismo ocorridos no domingo (8) nos prédios dos três Poderes. As informações são do Metrópoles e da Agência Estado.

Dino afirmou que a Polícia Federal deve finalizar as oitivas (depoimentos) até esta terça-feira (10) e expedir novos mandados de prisão. Dino disse ainda que extradições também podem ser feitas de suspeitos que estejam fora do Brasil.

“Todos os inquéritos migrarão para a PF. Hoje ou amanhã, teremos desdobramentos em três novos inquéritos que serão conduzidos pela Polícia Federal”, destacou.

Participação do agonegócio é "inequívoca"

Para o ministro da Justiça e Segurança Pública, setores do agronegócio participaram de forma "inequívoca" do financiamento dos atos de vandalismo de domingo, em Brasília. O titular da pasta, no entanto, disse que qualquer responsabilização é "precoce" e defendeu que não haja "generalizações".

"Eu prefiro não me intrometer em investigações que competem à PF e é precoce porque pode revelar ideia de generalização. Há pessoas vinculadas a este segmento econômico que participaram, é inequívoco, mas isso não significa generalização. Sejam quem for, serão chamados à responsabilização penal e civil", afirmou Dino.