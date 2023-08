Ministro da Agricultura recua e vai à CPI do MST para falar sobre invasões

Em uma reviravolta, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, confirmou que comparecerá à sessão da CPI do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) para prestar esclarecimentos sobre as invasões realizadas pelo movimento. Inicialmente, o ministro havia cancelado sua participação alegando uma "extensa agenda ministerial", porém, após pressões e ameaça de convocação, decidiu reconsiderar sua decisão.

O presidente da comissão, Tenente-Coronel Zucco (Republicanos-RS), recebeu a confirmação da presença do ministro por telefone no início da tarde desta quarta-feira, 16. Antes disso, Carlos Fávaro não havia indicado datas alternativas para a audiência nem sugerido que a comissão propusesse um novo agendamento.

O chefe da pasta havia comunicado inicialmente sua impossibilidade de comparecer através de um e-mail enviado pela coordenadora-geral de agenda, cerimonial e eventos do Ministério da Agricultura, Rosane Henn. A justificativa da "extensa agenda ministerial" não convenceu e gerou críticas, incluindo do relator da CPI, Ricardo Salles (PL-SP), que chamou Fávaro de "fujão" e "traidor do agro".

O caso de Fávaro segue um padrão semelhante ao do ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, que também inicialmente cancelou sua participação na comissão, mas após pressões e ameaças de convocação, decidiu comparecer.