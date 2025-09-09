Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Ministro Alexandre de Moraes mantém validade da delação de Mauro Cid

Julgamento retomado nesta terça-feira, no STF, pode levar à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus

O Liberal
fonte

Defesa pedia de nulidade da colaboração do acordo de colaboração do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro (PL) (Foto: Ton Molina/STF)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta terça-feira (9) para manter a validade da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A manifestação ocorreu durante o julgamento da ação que pode levar Bolsonaro e outros sete acusados à prisão. O processo está sendo julgado pela Primeira Turma do STF, sob a presidência de Cristiano Zanin. 

Antes de analisar o mérito do caso, na manhã desta terça, Moraes se posicionou sobre as questões preliminares levantadas pelas defesas, entre elas o pedido de nulidade da colaboração de Cid. Em seu relatório, ele ressaltou que a própria defesa do militar reconheceu a voluntariedade do acordo firmado com a Justiça.

Para o ministro, não houve violação das cláusulas estabelecidas no acordo de delação. “Da mesma maneira, não deve prosperar a alegação de violação das cláusulas do acordo e nem existia qualquer nulidade”, afirmou Moraes.

