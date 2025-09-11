Ministra Cármen Lúcia: “Existe uma farta prova produzida da liderança de Jair Bolsonaro”

A ministra Cármen Lúcia acompanhou o relator, o ministro Alexandre de Moraes, e votou pela condenação de Jair Bolsonaro e demais réus por tentativa de golpe de estado e outros crimes. Fux foi o único a divergir. Cristiano Zanin será o último a votar. “A prova de conluio entre essas pessoas no sentido de uma organização e existe uma farta prova produzida da liderança de Jair Bolsonaro.”

O julgamento da Ação Penal 2668, sobre tentativa de golpe de Estado, segue na tarde desta quinta-feira , 11, na Primeira Turma do Superior Tribunal Federal (STF).

São réus no processo: Jair Bolsonaro (ex-presidente da República), Alexandre Ramagem (deputado federal e ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência), Almir Garnier Santos (almirante e ex-comandante da Marinha), Anderson Torres (ex-ministro da Justiça), Augusto Heleno (general da reserva e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional), Mauro Cid (tenente-coronel e ex-ajudante de ordens da Presidência), Paulo Sérgio Nogueira (general e ex-ministro da Defesa) e Walter Braga Netto (general da reserva e ex-ministro da Casa Civil e da Defesa).