Ministério Público Eleitoral se manifesta a favor da inelegibilidade de Bolsonaro

O Ministério Público Eleitoral (MPE) se manifestou favorável ao pedido de inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta quarta-feira (12). O órgão enxergou indícios de abuso de poder político pelo ex-presidente por supostos ataques ao sistema eleitoral brasileiro, durante reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada, em julho do ano passado. A autoria da ação é do PDT.

VEJA MAIS

Na ocasião, o então pré-candidato à reeleição citou suspeitas de fragilidade na segurança das urnas e recorreu a um inquérito aberto pela Polícia Federal, em 2018, com autorização do Supremo Tribunal Federal, sobre a invasão de um hacker ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O TSE já informou que esse acesso foi bloqueado e não interferiu em qualquer resultado.

Após o parecer do Ministério Público, assinado pelo vice-procurador-geral Eleitoral, Paulo Gonet Branco Gonet, o processo será votado pelos ministros do TSE. A expectativa é que o julgamento seja iniciado entre o final de abril e início de maio. Na prática, se a maioria dos ministros do TSE concordarem com o MPE, Bolsonaro não poderá disputar eleições por oito anos.

O ex-presidente ainda é alvo de outras 15 investigações abertas pelo TSE para apurar condutas da campanha.