Ministério das Mulheres lança guia para criação de secretarias municipais

O Ministério das Mulheres lançou, na última quarta-feira (12), o Guia para Criação e Implementação de Secretarias de Políticas para as Mulheres. O lançamento ocorreu durante o Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, realizado em Brasília (DF).

O objetivo do guia é incentivar gestores e gestoras municipais a criar estruturas administrativas voltadas para a implementação de políticas públicas que promovam a igualdade de gênero e ampliem os direitos das mulheres. Confira o guia na íntegra.

Segundo dados do Ministério, o número de secretarias de políticas para as mulheres nos municípios brasileiros subiu de 258, em 2023, para 1.045, em 2024. Esse aumento expressivo reflete o estímulo do governo federal para que essas iniciativas sejam ampliadas. Hoje, existem cerca de 9 secretarias voltadas para as mulheres a cada 50 municípios do país.

A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, ressaltou que a criação dessas secretarias deve ser uma prioridade para as 728 prefeitas que tomaram posse no início deste ano.

Sobre o evento

O Ministério das Mulheres participa do Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, que se encerra nesta quinta-feira (13), com um estande na área “Prefeitar”. O espaço oferece informações sobre programas e políticas voltadas para a gestão pública.

Além disso, o evento conta com o Ônibus das Mulheres, uma iniciativa itinerante que serve como modelo de atendimento às mulheres, disponível para visitação no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília.

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Emily Melo, repórter do Núcleo de Política e Economia)