Ministério das Cidades soluciona problemas históricos de habitação em Parauapebas

O ministro das Cidades, Jader Filho, cumpriu agenda em Parauapebas, no sudeste do Pará, nesta sexta-feira (20), e entregou títulos habitacionais a famílias já beneficiadas pelo Minha Casa, Minha Vida. O município está próximo de alcançar mais de 5 mil famílias contempladas com a casa própria. Além disso, o ministro entregou títulos de propriedade às famílias dos residenciais Alto Bonito I e II e Vila Nova, e anunciou novos investimentos para a retomada de obras do programa habitacional e ações de regularização fundiária.

Jader Filho entregou os primeiros títulos de propriedade a 2.264 famílias, que já haviam sido beneficiadas pelo Minha Casa, Minha Vida nos residenciais Alto Bonito I e II e Vila Nova, ainda entre os anos de 2018 e 2020, no entanto, elas não dispunham do título definitivo de propriedade, o que gerava apreensão entre os moradores.

De acordo com o ministério, nesta sexta-feira, e ao longo dos próximos dias, todos os beneficiários vão receber os documentos definitivos, que dão segurança jurídica sobre a posse do imóvel. No mesmo ato, Jader Filho também anunciou a retomada de obras e reformas em quatro blocos de prédios do Residencial Alto Bonito.

Ministro Jader Filho e autoridades exibem contratos assinados para novos investimentos de moradias no sudeste do Pará (FOTO: MARCELO CAMARÁ)

Ministério retoma obras abandonadas

As intervenções vão ser feitas nos blocos 15, 49 e 50, que sofreram um processo de abandono das obras, ocupação irregular e depredação. O bloco 6 receberá reformas que vão garantir proteção à estrutura do edifício e segurança aos moradores. Ao todo, são 194 moradias contempladas, em investimento federal de R$ 4,1 milhões, cujas obras terão início no próximo mês de abril.

O Ministério das Cidades também viabilizou um investimento de cerca de R$ 3 milhões para a regularização fundiária urbana dos bairros Casas Populares I e II, totalizando mais de 1.600 imóveis que vão receber a titulação de propriedade definitiva.

Já no Residencial Nova Carajás, que tem 1.196 moradias, o ministro Jader Filho anunciou a solução definitiva. O empreendimento foi ocupado de forma irregular por 498 famílias. Todas as pessoas que vivem no espaço receberão, por meio da prefeitura de Parauapebas, a regularização de seus imóveis e a entrega dos títulos de propriedade.

Quatro blocos do Residencial Alto Bonito, em Parauapebas, vão receber obras para conclusão de moradias e reforma estrutural (FOTO: MARCELO CAMARÁ)

“Com essas ações, a gente vai realizar o sonho da casa própria e também vai gerar emprego e renda aqui no município. Vamos avançar para que mais recursos do Ministério das Cidades e mais investimentos do Governo Federal possam chegar para a população de Parauapebas”, salientou Jader Filho.

Parauapebas já recebeu mais de R$ 220 milhões em investimentos do Ministério das Cidades nas áreas de habitação, contenção de encostas, drenagem, mobilidade urbana e renovação de frota, com aquisição de ônibus climatizados para o transporte público do município.



MAIS MORADIAS



Ainda nesta sexta-feira (20), o ministro das Cidades anunciou que Parauapebas será contemplada com mais 1.496 moradias da nova fase do Minha Casa, Minha Vida, sendo que 1.000 estão com processo de abertura de edital de licitação aberto e as demais 496 em início das obras.



Jader Filho também visitou a cidade de Bom Jesus do Tocantins para assinar a autorização para o início das obras de 40 casas do MCMV na modalidade Sub 50, voltada a municípios com menos de 50 mil habitantes. O investimento para a construção destas moradias é de R$ 5,6 milhões, em recursos federais do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS).

Agenda do Ministério das Cidades segue neste sábado (21) no Pará

Neste sábado (21), o ministro das Cidades, Jader Filho, seguirá com a agenda em municípios paraenses. Em Tucuruí, será realizada visita técnica ao residencial Santa Mônica, com 144 apartamentos.

Breu Branco vai receber a entrega de obras de pavimentação e da implementação do Sistema de Abastecimento de Água da Vila União, e também terá assinada a autorização para início de obras de saneamento e de moradias do programa Minha Casa, Minha Vida.

Em Baião, haverá a entrega de 15 moradias do MCMV Rural destinadas à população da comunidade Vila do Cardoso.

Serviço:

Tucuruí - 21 de março, sábado

Horário: 9h

Local: Rua Piçarreira, 127- Tucuruí

Assessoria de Imprensa: Vanessa Fortes (91) 98248-2373

Breu Branco - 21 de março, sábado

Horário: 11h

Local: Av. Galete s/n, Bairro Castanheira- Breu Branco

Assessoria de Imprensa: Vanessa Fortes (91) 98248-2373

Baião - 21 de março, sábado

Horário: 14h

Local: Salão do Centro Comunitário da Vila Cardoso – Baião.