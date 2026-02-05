Ministério das Cidades entrega máquinas pesadas a municípios do Pará nesta sexta-feira (6)

O Governo do Brasil entrega, nesta sexta-feira (6), máquinas pesadas a quatro municípios do Pará, em cerimônia realizada na Superintendência Federal de Agricultura no Estado, em Belém. A ação será conduzida pelo ministro das Cidades, Jader Filho, que representa o governo federal no ato.

Os equipamentos serão destinados aos municípios de Bujaru, Limoeiro do Ajuru, Santa Luzia do Pará e Vigia de Nazaré. Ao todo, serão entregues quatro pás carregadeiras, adquiridas com investimento de R$ 1,4 milhão.

As máquinas foram viabilizadas por meio do Programa Nacional de Modernização e Apoio à Produção Agrícola (Promaq), iniciativa do Ministério da Agricultura e Pecuária que tem como objetivo fortalecer a infraestrutura municipal e apoiar atividades ligadas à produção agrícola, especialmente em municípios de pequeno e médio porte.

A expectativa é que os equipamentos contribuam para a melhoria de serviços como manutenção de estradas vicinais, apoio à produção rural e execução de obras de infraestrutura local.

Durante o evento, o ministro Jader Filho estará disponível para atender a imprensa no local.

Serviço

Entrega de máquinas pesadas a municípios do Pará

Data: sexta-feira, 6 de fevereiro

Horário: 14h

Local: Superintendência Federal de Agricultura no Pará – Av. Almirante Barroso, 5384, Castanheira, Belém (PA)