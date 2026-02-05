Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Ministério das Cidades entrega máquinas pesadas a municípios do Pará nesta sexta-feira (6)

Equipamentos devem reforçar a infraestrutura e o apoio à produção agrícola em municípios paraenses

O Liberal

O Governo do Brasil entrega, nesta sexta-feira (6), máquinas pesadas a quatro municípios do Pará, em cerimônia realizada na Superintendência Federal de Agricultura no Estado, em Belém. A ação será conduzida pelo ministro das Cidades, Jader Filho, que representa o governo federal no ato.

Os equipamentos serão destinados aos municípios de Bujaru, Limoeiro do Ajuru, Santa Luzia do Pará e Vigia de Nazaré. Ao todo, serão entregues quatro pás carregadeiras, adquiridas com investimento de R$ 1,4 milhão.

As máquinas foram viabilizadas por meio do Programa Nacional de Modernização e Apoio à Produção Agrícola (Promaq), iniciativa do Ministério da Agricultura e Pecuária que tem como objetivo fortalecer a infraestrutura municipal e apoiar atividades ligadas à produção agrícola, especialmente em municípios de pequeno e médio porte.

A expectativa é que os equipamentos contribuam para a melhoria de serviços como manutenção de estradas vicinais, apoio à produção rural e execução de obras de infraestrutura local.

Durante o evento, o ministro Jader Filho estará disponível para atender a imprensa no local.

Serviço
Entrega de máquinas pesadas a municípios do Pará
Data: sexta-feira, 6 de fevereiro
Horário: 14h
Local: Superintendência Federal de Agricultura no Pará – Av. Almirante Barroso, 5384, Castanheira, Belém (PA)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ministério das cidades

Jader Filho
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

PSDB-SP critica Kassab após PSD puxar deputados tucanos e chama movimento de 'canibalismo'

05.02.26 18h28

INFRAESTRUTURA

Ministério das Cidades entrega máquinas pesadas a municípios do Pará nesta sexta-feira (6)

Equipamentos devem reforçar a infraestrutura e o apoio à produção agrícola em municípios paraenses

05.02.26 18h00

SEGURANÇA

Lívia Duarte denuncia nova ameaça de morte

Esta é a terceira ameaça de morte relatada pela deputada desde o início do mandato

05.02.26 17h29

reparar essa 'injustiça'

Flavio Dino: Há descumprimento generalizado de decisões sobre teto e 'corrida' por isonomia

De acordo com o ministro, esse descumprimento tem causado uma busca por "isonomia" entre as carreiras do funcionalismo

05.02.26 16h13

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

ELEIÇÕES 2026

Veja quem são os pré-candidatos à Presidência da República em 2026

Eleição presidencial acontece em outubro; governadores e senadores já se movimentam

26.01.26 23h26

Economia

Seduc anuncia concurso público com duas mil vagas para professores e cargos administrativos

Hana Ghassan divulgou em suas redes sociais a seleção para professores e cargos administrativos com cotas raciais

04.02.26 21h44

flagrante

Vereador é preso por trocar fotos íntimas com adolescentes; saiba quem é

O parlamentar também é investigado por venda ilegal de medicamentos controlados e suposto exercício ilegal da medicina

30.01.26 21h09

EDUCAÇÃO

Concurso da Ufopa para docentes de jornalismo será alvo de denúncia no MPF

Candidatos alegam notas repetidas, fuga de tema e falta de acessibilidade em prova que avançou pela madrugada de terça (27) em Santarém

28.01.26 19h25

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda