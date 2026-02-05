Deputada estadual Lívia Duarte denuncia nova ameaça de morte

A deputada estadual Lívia Duarte (PSOL) afirmou estar sendo ameaçada de morte pela terceira vez desde o início do mandato. Segundo a parlamentar, a nova ameaça foi recebida por e-mail na noite da última quarta-feira (4) e contém mensagens com teor explícito de violência.

De acordo com Lívia Duarte, o conteúdo menciona textualmente a possibilidade de “assassinato”. “Seu assassinato será tão real quanto a dor que você sentiu ao ler isso”, diz um dos trechos. Em outra parte da mensagem, o autor afirma: “Deputada Lívia Duarte, sua existência é uma piada. Não é suficiente que eu quebre todos os seus ossos”.

A deputada informou que registrou boletim de ocorrência em uma delegacia da capital. Ela também afirmou que o presidente da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), deputado Chicão (União Brasil), e o gabinete militar da Casa foram acionados para reforçar sua segurança. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), segundo a parlamentar, foi requisitada para investigar a autoria da ameaça por meio do serviço de inteligência.

Ainda segundo Lívia Duarte, medidas de proteção foram adotadas para garantir sua integridade física e a de sua equipe. Apesar das ameaças, a deputada disse que seguirá exercendo normalmente as atividades parlamentares.