Ministério das Cidades entrega 20 moradias rurais em São João de Pirabas

As famílias beneficiadas, compostas por agricultores, pescadores e trabalhadores rurais, aguardavam as casas desde 2018

Thaline Silva*
fonte

Durante a cerimônia, o ministro Jader Filho deve destacar o papel do programa na inclusão e valorização das populações rurais e no acesso à moradia digna (Marcelo Camargo | Agência Brasil)

O município de São João de Pirabas, no nordeste do Pará, recebe nesta sexta-feira (7) mais uma entrega do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) Rural. Ao todo, 20 novas moradias serão inauguradas na comunidade de Japerica, em cerimônia marcada para as 14h, com a presença do ministro das Cidades, Jader Filho, autoridades locais e representantes das entidades envolvidas no projeto.

As famílias contempladas, formadas por agricultores, pescadores e trabalhadores rurais, aguardavam pelas casas desde 2018, quando as unidades foram contratadas. As obras, no entanto, foram paralisadas em 2021 e retomadas apenas em 2024, com a destinação de mais de R$ 714 mil adicionais pelo Ministério das Cidades para sua conclusão e entrega.

A entrega em Japerica representa a retomada de um conjunto de obras paradas do programa habitacional no estado e marca o compromisso do governo federal em garantir moradia digna também nas zonas rurais. Segundo o Ministério das Cidades, a iniciativa busca fortalecer a permanência das famílias no campo e impulsionar o desenvolvimento social e econômico das comunidades interioranas.

Durante a cerimônia, o ministro Jader Filho deve destacar o papel do programa Minha Casa, Minha Vida Rural como instrumento de inclusão e valorização das populações do interior, reforçando o compromisso do governo federal em ampliar o acesso à moradia digna e promover o desenvolvimento das comunidades rurais.

As novas moradias foram construídas com infraestrutura básica de saneamento e energia elétrica, atendendo aos padrões de conforto e segurança exigidos pelo programa. Para os moradores beneficiados, a entrega representa o fim de uma longa espera e a concretização de um sonho.

A comunidade de Japerica, conhecida por sua atividade pesqueira e produção agrícola, vive a expectativa de que a chegada das novas casas estimule melhorias na qualidade de vida e na fixação das famílias no campo. Com a conclusão do empreendimento, o Ministério das Cidades reforça o cronograma de entregas do Minha Casa, Minha Vida no Pará, que deve contemplar novas localidades ao longo de 2025.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

 

