Jader Filho cobra 'soluções concretas' e diz que 'planeta tem pressa'

O Ministro das Cidades e paraense, Jader Filho, participou nesta quinta-feira (6) da Cúpula do Clima de Belém e utilizou o espaço para defender que o evento vá além do debate e se concentre na implementação de ações. Abordado por jornalistas na Blue Zons, o ministro destacou a importância de discutir a temática de como cuidar do planeta, mas cobrou resultados imediatos.

"O planeta tem pressa, nós precisamos, a partir dessa discussão, sair com soluções concretas", defendeu. "Nós precisamos implementar, de fato, as ações que vão reduzir as emissões, que vão diminuir a velocidade do aumento da temperatura global", completou.

Cidades são o 'foco' da emissão

Jader Filho chamou a atenção para a responsabilidade das cidades no problema climático. Ele lembrou que a maioria da população global, e também brasileira, vive em áreas urbanas, e que o foco da discussão deve ser ampliado.

"82% das emissões do mundo partem das cidades", afirmou.

O ministro ressaltou que a agenda urbana precisa tratar de saneamento, um tema frequentemente negligenciado. "Nós precisamos parar de jogar o esgoto in natura nos nossos rios", cobrou.

Ele também defendeu a necessidade de deixar as cidades preparadas com infraestrutura resiliente para os eventos climáticos extremos.

"Nós precisamos tratar também da contenção de encostas para que barrancos não deslizem e matem pessoas", alertou. A preparação inclui obras de macrodrenagem para acabar com os alagamentos, citando como exemplo o que ocorreu no ano passado no Rio Grande do Sul.