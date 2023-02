Migração do Processo Judicial Eletrônico é concluída e atividades são retomadas no TRT8

A Secretaria de Tecnologia e Informação (Setin) do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8) concluiu a migração do Processo Judicial Eletrônico e demais sistemas nesta quarta-feira (22). Com isso, as atividades e prazos, que foram suspensos de 16 a 22 de fevereiro, estão retomadas pela instituição.

A ação exigiu atuação de grande número de servidores para realizar testes no decorrer do processo. A operação foi finalizada sem nenhum impacto para os usuários internos e externos.

VEJA MAIS

Conforme destacou o secretário de Tecnologia e Informação do TRT-8, Diego Valdez, a segurança da disponibilidade do sistema em situações que podem inviabilizar o funcionamento do PJe e de audiências é o principal resultado da migração.

“Isso amplia a disponibilidade dos serviços prestados pelo TRT-8 à sociedade, uma vez que o provedor de serviços de nuvem oferece recursos que permitem aumentar a segurança com a ocorrência de eventos adversos, como, por exemplo, quedas de energia e queda do link de internet no TRT”, explicou o secretário.

Valdez esclareceu que a retomada de expedição de alvarás pelo SIF depende do retorno da equipe da Caixa Econômica, para que sejam feitos os ajustes necessários de conexão com o sistema do TRT8 na nuvem. “Acreditamos que isso será normalizado até o final desta quarta-feira mesmo", afirma.

O desembargador Paulo Isan Coimbra da Silva Júnior, presidente do Subcomitê Regional do Sistema PJe no TRT-8, ressalta os resultados da migração.

“Essa é uma ação inédita, desenvolvida em parceria com o TST e que proporciona um ganho para os usuários, na medida em que reveste o sistema de maior segurança de acesso. Nosso usuário interno terá que fazer alguns ajustes, mas coisa de baixa complexidade e que conta com o apoio da nossa equipe de tecnologia e informação, que está de parabéns pela atuação", destacou.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)