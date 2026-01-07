Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Michelle diz que Moraes e Gonet terão 'sangue nas mãos' após queda de Bolsonaro

A declaração foi dada a jornalistas durante entrevista concedida na terça-feira (6/1)

O Liberal
fonte

Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (Adriano Machado / Reuters)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) afirmou na terça-feira (6/1) que “vai ter sangue nas mãos” do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e do procurador-geral da República, Paulo Gonet. Ela criticou a negativa inicial de autorização para que o ex-presidente Jair Bolsonaro deixasse a cela da Superintendência da Polícia Federal (PF), onde caiu e bateu a cabeça, para receber atendimento médico.

Segundo ela, Bolsonaro estaria sendo “negligenciado e torturado” e necessitaria de cuidados mais complexos do que os oferecidos na prisão, por permanecer em um quarto trancado que só seria aberto para medicação.

Michelle afirmou que utilizou a expressão “mais uma vez” em referência a Cleriston Pereira da Cunha, o “Clezão”, réu do 8 de Janeiro, que morreu em novembro de 2023, após um mal súbito no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. O caso se tornou um dos principais símbolos de aliados do ex-presidente, frequentemente citado em críticas ao Supremo. Em março de 2025, por exemplo, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) declarou que o STF “roubou” Cleriston da família.

VEJA MAIS

image Bolsonaro passa por exames em hospital em Brasília após sofrer queda na Superintendência da PF
Bolsonaro está acompanhado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

image Moraes autoriza saída de Bolsonaro para realizar exames
Ex-presidente

A ex-primeira-dama relatou ainda que, na terça-feira, chegou à Superintendência da PF no horário previsto para visita, das 9h às 9h30, mas só foi autorizada a entrar às 10h. Nesse período, segundo ela, Bolsonaro estava recebendo os primeiros socorros após a queda. Michelle disse que o ex-presidente não se lembra de como caiu, nem por quanto tempo ficou desacordado, e apresentou hematoma no rosto e sangramento no pé. Ela afirmou que o marido teve “todos os direitos violados”.

De acordo com Michelle, um delegado teria concordado em levar Bolsonaro ao hospital e solicitado apoio da Polícia Militar para realizar o deslocamento. No entanto, a família foi informada de que a ida só seria autorizada após a defesa apresentar uma petição “detalhada e periciada”. O médico particular do ex-presidente, Brasil Caiado, avaliou Bolsonaro ainda na PF e disse que ele apresentava apatia e lentidão nas respostas, ressaltando a necessidade de exames complementares e sem descartar a hipótese de traumatismo craniano leve.

Na manhã desta quarta-feira (7/1), Alexandre de Moraes autorizou a transferência do ex-presidente para o Hospital DF Star, onde poderão ser realizados exames como tomografia de crânio, ressonância magnética e eletroencefalograma. Michelle afirmou que é preciso investigar se a queda tem relação com a medicação usada por Bolsonaro desde abril para tratar crises de soluço ou se há indício de quadro convulsivo. Ela também disse que o ex-presidente precisa de acompanhamento constante devido à apneia do sono, aos soluços e a episódios semelhantes a convulsões registrados em internações anteriores.

A ex-primeira-dama comparou ainda a situação de Bolsonaro com a do ex-presidente Fernando Collor, que teve prisão domiciliar autorizada após a apresentação de laudos médicos. Ela afirmou que não desmerece o estado de saúde de Collor, mas defendeu que Bolsonaro também enfrenta condição grave e lembrou as sequelas da facada sofrida em 2018. Michelle declarou que o marido não pretende fugir caso seja autorizado a cumprir prisão domiciliar. “Eu preciso que ele esteja em casa para poder cuidar dele”, disse.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

michelle bolsonaro

bolsonaro cai

alexandre de moraes

paulo gonet
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

pedido

Defesa pede ao STF assistência religiosa e Smart TV para Bolsonaro

O pedido indica dois nomes para o acompanhamento espiritual

08.01.26 22h13

Política

Autoridades paraenses participam do ato pela democracia no Palácio do Planalto

Evento marcou os três anos dos ataques às sedes dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023

08.01.26 19h07

projeto

Com veto de Lula, Congresso tem 30 dias para decidir futuro do PL da Dosimetria

Para derrubar um veto presidencial, são necessários ao menos 257 votos na Câmara dos Deputados e 41 votos no Senado Federal.

08.01.26 18h18

Heloísa de Carvalho, filha de Olavo de Carvalho, guru do bolsonarismo, é encontrada morta em SP

08.01.26 17h43

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

POLÍTICA

Tarcísio celebra prisão de Maduro e manda indireta para Lula

O governador de São Paulo afirmou que a Venezuela 'venceu a esquerda' e que o Brasil também vencerá em 2026

03.01.26 16h36

CRISE

'Um erro não justifica o outro', diz Helder sobre ataque contra a Venezuela

O governador do estado do Pará classificou como retrocesso histórico

03.01.26 9h52

Eleições 2026

Calendário das eleições 2026: veja o que muda e os prazos até a votação

O presidente eleito tomará posse em 5 de janeiro de 2027, enquanto os governadores assumem no dia 6

03.01.26 16h15

Política

Ato em Belém repudia ataque à Venezuela e denuncia ofensiva imperialista na América Latina

Trabalhadores, ativistas e estudantes defenderam a soberania venezuelana

05.01.26 22h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda