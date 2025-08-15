Capa Jornal Amazônia
Michelle desmente Zucco e nega churrasco na casa de Bolsonaro, que está em prisão domiciliar

Poucas horas após a publicação de Michelle, o deputado Zucco se retratou em suas redes sociais

Estadão Conteúdo
fonte

Michelle Bolsonaro afirmou encontro teve caráter restrito e breve (Foto: Brenno Carvalho / Agencia O Globo / Arquivo)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro desmentiu o deputado federal Luciano Zucco (PL-RS) após ele afirmar, em vídeo, que faria um churrasco durante visita ao ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL), em prisão domiciliar. Ela negou a informação e disse que o encontro teve caráter restrito e breve.

Em nota publicada nos stories do seu perfil no Instagram, Michelle disse que "tal evento (churrasco) não ocorreu" e que a visita de Zucco foi "breve e voltada exclusivamente a fins humanitários - e não conforme divulgado pelo parlamentar em vídeo, no qual, ao deixar sua residência, afirmou que realizaria um churrasco em minha casa".

"Solicito a colaboração dos próximos visitantes autorizados para que compreendam e respeitem a sensibilidade do momento, abstendo-se de atitudes que possam deturpar a finalidade da visita ou prejudicar a imagem do presidente Jair Bolsonaro", acrescentou a ex-primeira-dama.

O vídeo em questão, já apagado, mostrava o líder da oposição na Câmara segurando duas peças de carne e dizendo que prepararia uma refeição para Bolsonaro. "Agora eu vou lá fazer uma carne para ele, já que a picanha que esse aí prometeu não cumpriu. Vou lá fazer uma carne para o meu amigo, meu líder, nosso líder, Jair Bolsonaro", disse Zucco, no vídeo, exibindo duas peças de carne.

O deputado faz uma menção, sem citar nome, à declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ainda candidato em 2022, ao Jornal Nacional, da TV Globo. "O povo tem que voltar a comer um churrasquinho, a comer uma picanha e tomar uma cervejinha", afirmou o petista na ocasião.

Sem mencionar nomes, o ex-ministro Fábio Wajngarten também criticou a "instrumentalização política" das visitas a Bolsonaro. Em publicação no X (antigo Twitter), pediu "respeito ao momento" vivido pelo ex-presidente e sua família. "Tem oportunistas indo ou pretendendo visitar o presidente apenas para sair lacrando. Boas ações se fazem de maneira silenciosa, discreta e anônima", completou.

Poucas horas após a publicação de Michelle, o deputado Zucco se retratou em suas redes sociais. "Nunca afirmei que o churrasco de fato aconteceu, era apenas uma intenção. Peço desculpas a ele e à primeira-dama se a minha atitude causou desconforto a sua família", escreveu no X.

Segundo Michelle, alguns parlamentares têm pedido autorização ao Supremo Tribunal Federal (STF) para visitar Bolsonaro, e as permissões são concedidas "de forma pontual".

A ida de Zucco foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso em que Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado e, por isso, responsável por analisar os pedidos incluídos no processo.

Outros aliados, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o senador Ciro Nogueira (PP-PI), também tiveram autorização para encontros presenciais.

Jair Bolsonaro aguarda julgamento sobre a acusação de tentar um golpe de Estado após perder a reeleição para Lula.

Em registro compartilhado por Zucco no Instagram, o deputado descreveu a visita realizada ao ex-presidente. "Fui lá como um amigo, para conversar e falar que estamos juntos, falar do trabalho na Câmara e no Senado e como a sociedade está enxergando essa perseguição", afirmou.

Segundo pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira, 53% dos brasileiros consideram que Moraes está seguindo o que determinam as leis e a Constituição do País no julgamento contra Bolsonaro. Enquanto isso, 39% acreditam que ele está sendo injustiçado pelo ministro por conta "motivos políticos".

Política
