Michelle chama Lula e Janja de 'casalzinho que demoniza Israel' em evento do PL em Goiás

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro fez um discurso durante evento do PL Mulher neste sábado, 11, repleto de ataques ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e à atual primeira-dama, Rosângela Silva, a Janja, chamando-os de "casalzinho que demoniza Israel".

"Nós não vamos aceitar mais essa esquerda maldita governando a nossa nação. Um casalzinho, que demoniza Israel, mas que agora começou a frequentar as igrejas", disse Michelle. "Vamos abrir os nossos olhos espirituais. Vamos entender que a mentira está dentro desse povo", prosseguiu.

O discurso ocorreu em Rio Verde (GO) em um evento do PL Mulher, grupo do partido do qual Michelle é presidente nacional. A ex-primeira-dama ainda acusou Lula, Janja e outras lideranças de esquerda de frequentar igrejas para "enganar o povo cristão".

A mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é uma das vozes mais fortes na atual configuração da extrema-direita e tem sido cogitada como possível candidata ou vice em uma eventual chapa em 2026.

O PL Mulher é a plataforma de Michelle para se inserir na política e angariar o apoio deste grupo historicamente refratário ao bolsonarismo.