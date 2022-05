Michel Temer concederá entrevista exclusiva ao Grupo Liberal nesta sexta-feira

Abrindo a série de entrevistas com ex-presidentes da República, o Grupo Liberal vai entrevistar, às 10h desta sexta-feira (13), Michel Temer, que esteve à frente do Poder Executivo no período de 31 de agosto de 2016 a 1 de janeiro de 2019, antes da gestão do atual presidente Jair Bolsonaro.

A entrevista vai ser conduzida pelo diretor de conteúdo da Redação Integrada de O Liberal, Daniel Nardin, e pelo jornalista da Rádio Liberal, Abner Luiz.

Entre os temas que serão abordados estão os cenários para as eleições 2022; o atual contexto político-institucional envolvendo a Presidência, Supremo Tribunal Federal e Congresso; os debates sobre a Constituição e liberdade de expressão; desafios da Amazônia, entre outros.

A entrevista será transmitida ao vivo pelo portal oliberal.com, pelo canal do Youtube de O Liberal e redes sociais do Grupo Liberal (Instagram, Facebook, Twitter e Getter). Às 12h, ela será transmitida no programa Liberal Notícias, da Rádio Liberal. O conteúdo completo da entrevista também poderá ser acessado da edição de domingo do Jornal O Liberal.

Esta será a primeira de uma série de entrevistas que a redação integrada de O Liberal está programando com ex-presidentes da República, após encerrar a fase de entrevistas com os principais pré-candidatos ao Planalto nas eleições deste ano, entre eles Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva, Ciro Gomes, Simone Tebet e João Doria.