Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Mendonça vota pela cassação de deputados no Amapá acusados de usar candidatas laranjas

Estadão Conteúdo

O relator da ação que pede a cassação de deputados estaduais do Podemos no Amapá, ministro André Mendonça, votou nesta terça-feira, 16, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pela condenação do partido. O magistrado reconheceu que a legenda utilizou três candidatas laranjas para cumprir a cota de gênero obrigatória nas eleições de 2022. O julgamento foi suspenso por pedido de vista do ministro Dias Toffoli e deve ser retomado na próxima terça-feira, dia 23.

A lei eleitoral obriga os partidos a apresentarem ao menos 30% de candidaturas femininas. Para cumprir a exigência nas eleições de 2022 no Amapá, o Podemos teria recorrido a três candidatas laranjas, segundo o Ministério Público Eleitoral. No total, foram oito candidatas apresentadas pela sigla.

Segundo o MP, as três não fizeram campanha, não abriram conta bancária e não receberam recursos do partido. Duas obtiveram apenas cinco votos cada. Já a terceira teve votação zerada, apesar de ter comparecido à seção eleitoral. Ou seja, a candidata apontada como laranja não votou em si mesma.

Além disso, em um dos endereços declarados como comitê de campanha havia um terreno baldio. Nos demais, foram encontrados apenas materiais de outros candidatos.

O vice-procurador-geral Eleitoral, Alexandre Espinosa, defendeu que estão presentes no caso todos os requisitos caracterizadores da fraude à cota de gênero: votação inexpressiva, ausência de campanha e de financiamento.

O caso chegou ao TSE após o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) se recusar a reconhecer a fraude, sob o argumento de que a condenação acarretaria a cassação da única deputada eleita pelo partido, que não participou nem tinha ciência da irregularidade.

Para Espinosa, a decisão do TRE-AP não pode prevalecer. "A política afirmativa tem caráter coletivo. Tolerar uma chapa fraudulenta apenas porque uma mulher se beneficiou dela é enfraquecer o sistema de cotas e sinalizar aos partidos que a fraude compensa", afirmou durante a sessão.

O MP pediu a cassação de toda a chapa eleita pelo Podemos no Amapá, com anulação de todos os votos recebidos pelo partido, inclusive, os da única deputada eleita pela legenda.

André Mendonça acolheu os argumentos do MP Eleitoral e reconheceu a fraude em relação às três candidaturas. O relator votou pela cassação e anulação dos votos recebidos por todos os homens que disputaram o cargo de deputado estadual pelo Podemos no Amapá e das três candidatas fictícias.

No entanto, o ministro divergiu do MP em um ponto: propôs manter os votos recebidos pela deputada eleita e pelas demais mulheres que não participaram nem concordaram com a prática irregular.

Com isso, os quocientes eleitoral e partidário seriam recalculados. A depender do resultado, a deputada eleita pelo Podemos poderia permanecer no cargo.

O ministro Ricardo Villas Bôas Cueva seguiu o voto do relator, mas o julgamento acabou suspenso pelo pedido de vista do ministro Dias Toffoli. A decisão servirá de base para outros casos envolvendo fraude à cota de gênero nas eleições de 2022.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TSE/MENDONÇA/CASSAÇÃO/DEPUTADOS/PODEMOS/AMAPÁ/COTA/GÊNERO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Eduardo Bolsonaro participa da estreia de 'Dark Horse' nos EUA: 'Pesadelo para a esquerda'

17.06.26 18h17

Mendonça vota pela cassação de deputados no Amapá acusados de usar candidatas laranjas

17.06.26 17h47

eleições

56% votam em candidato a favor do fim da taxa blusinhas, mostra pesquisa

O tema voltou à pauta porque em 12 de maio o Executivo editou uma medida provisória (MP) para pôr fim à alíquota de 20% do imposto

17.06.26 17h18

De 'bolsa-farelo' a 'direito': Flávio Bolsonaro passou de crítico a defensor do Bolsa Família

17.06.26 16h47

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

NOMEAÇÃO

Acadêmica de Odontologia é nomeada secretária adjunta de Cultura de Belém e viraliza nas redes

Nomeação feita em janeiro gera controvérsia nas redes nesta terça-feira (9); critérios técnicos e salário entram no debate

09.06.26 19h21

PROBLEMA FINANCEIRO

Lei de combate ao superendividamento entra em vigor no Pará

Medida busca prevenir o endividamento excessivo e oferecer apoio a famílias em situação de dificuldade financeira

15.06.26 18h23

Eleições 2026

Flávio Bolsonaro critica PT e anuncia apoio a Daniel Santos e Éder Mauro no Pará

Senador do PL participou de ato político em Belém e defendeu mudança no comando do governo estadual e maior representação conservadora no Senado

11.06.26 19h14

ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro cumpre agenda política no Pará nesta quinta (11) com foco nas eleições de 2026

Senador participará de encontros em Altamira e Belém ao lado de lideranças do PL para fortalecer articulações da direita no estado

10.06.26 14h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda