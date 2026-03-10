Mendonça determina que presídio federal permita visitas de advogados de Vorcaro sem gravação

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, determinou que a Penitenciária Federal de Brasília permita visitas dos advogados do banqueiro Daniel Vorcaro. As visitas deverão ocorrer sem qualquer tipo de monitoramento ou gravação dos diálogos.

Tal monitoramento é comumente realizado em presídios federais. A medida visa impedir que membros de organizações criminosas emitam novas ordens criminosas.

Em sua decisão, Mendonça acolheu o pedido formulado pela defesa do banqueiro. Ele também autorizou que os advogados entrem na penitenciária com cópias impressas dos autos e tomem notas escritas durante os encontros.

Decisão detalhada do STF

A determinação do ministro foi clara: "Determino à direção da Penitenciária Federal de Brasília que permita a realização de visitas dos advogados regularmente constituídos nos autos, independentemente de agendamento, sem a realização de qualquer tipo de monitoramento ou gravação por áudio e/ou vídeo".

Adicionalmente, Mendonça complementou a autorização, permitindo "o ingresso de cópias impressas dos autos e a possibilidade de os advogados tomarem notas escritas durante os encontros".