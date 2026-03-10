Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia
Política

Política

Mendonça determina que presídio federal permita visitas de advogados de Vorcaro sem gravação

Esse monitoramento costuma ser feito nos presídios federais para evitar ordens de novos crimes

Estadão Conteúdo
Ministro André Mendonça (Carlos Moura/SCO/STF)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, determinou que a Penitenciária Federal de Brasília permita visitas dos advogados do banqueiro Daniel Vorcaro. As visitas deverão ocorrer sem qualquer tipo de monitoramento ou gravação dos diálogos.

Tal monitoramento é comumente realizado em presídios federais. A medida visa impedir que membros de organizações criminosas emitam novas ordens criminosas.

Em sua decisão, Mendonça acolheu o pedido formulado pela defesa do banqueiro. Ele também autorizou que os advogados entrem na penitenciária com cópias impressas dos autos e tomem notas escritas durante os encontros.

Decisão detalhada do STF

A determinação do ministro foi clara: "Determino à direção da Penitenciária Federal de Brasília que permita a realização de visitas dos advogados regularmente constituídos nos autos, independentemente de agendamento, sem a realização de qualquer tipo de monitoramento ou gravação por áudio e/ou vídeo".

Adicionalmente, Mendonça complementou a autorização, permitindo "o ingresso de cópias impressas dos autos e a possibilidade de os advogados tomarem notas escritas durante os encontros".

Palavras-chave

OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO/BANCO MASTER/VORCARO/PRISÃO

Defesa

gravação

liberação
Política
