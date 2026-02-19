Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Política

Política

Mendonça autoriza deslocamento de Vorcaro à CPI do INSS; depoimento não é obrigatório

Estadão Conteúdo

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o deslocamento do empresário Daniel Vorcaro a Brasília para prestar depoimento à CPI do INSS. A decisão permite, no entanto, que o dono do Banco Master decida se quer ou não comparecer à oitiva marcada para a próxima segunda-feira, 23, no Senado Federal.

A CPI investiga supostas irregularidades sistemáticas nas operações de crédito consignado do Banco Master. A autorização do ministro ocorre em meio a impasses sobre o comparecimento do empresário.

Segundo o jornal Folha de S.Paulo, o banqueiro disse a pessoas próximas que avalia não ir ao interrogatório.

Quando anunciou o adiamento anterior do depoimento, o presidente da comissão, senador Carlos Viana (Podemos-MG), afirmou, em entrevista, que poderá determinar a condução coercitiva caso Vorcaro não compareça.

Nesta quinta-feira, 19, Viana comemorou a decisão do Supremo. Em suas redes sociais, afirmou que a medida demonstra "compromisso institucional diante da gravidade do que está em jogo".

"Estamos tratando de viúvas, órfãos e aposentados que foram lesados. Cada decisão que garante o avanço das investigações representa respeito às vítimas e fortalecimento das instituições", declarou.

Inicialmente previsto para o dia 5 deste mês, o depoimento havia sido adiado para o dia 26 em razão de um problema de saúde alegado pela defesa de Vorcaro. ontem, Viana anunciou a antecipação da oitiva para as 16h de segunda-feira.

A comissão apura, entre outros pontos, um processo administrativo do INSS, de novembro do ano passado, segundo o qual o banco deixou de apresentar 251.718 documentos que comprovariam contratos de crédito consignado. O número corresponde a 74,3% de um universo de 338.608 acordos que a instituição relatou ter firmado com beneficiários da Previdência entre outubro de 2021 e setembro de 2025.

"É hora de o senhor Vorcaro começar a falar. Fui muito firme com a defesa para que ele comece a falar para 254 mil aposentados que tinham descontos pelo banco dele sem confirmação de origem. Ou seja, o INSS repassava o dinheiro ao Banco Master", disse Viana em entrevista à CNN Brasil no início do mês.

"Nós queremos entender do senhor Vorcaro de onde ele conseguiu essa carteira; se essa transferência para o INSS foi republicana ou se houve favorecimento político; nesse período, as pessoas que reclamavam que estavam sendo enganadas, de que maneira foram atendidas. Isso foi colocado para a defesa, que inclusive mostrou muito boa vontade em trazê-lo caso eu concordasse com o adiamento", acrescentou.

