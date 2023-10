Médicos de UPA’s de Belém estão com salários atrasados há 90 dias; categoria deve paralisar

Médicos que atuam em Unidades de Pronto Atendimento (UPA) em Belém revelam atraso de cerca de 90 dias no pagamento de salários e devem paralisar as atividades no próximo dia 21 deste mês. As informações vieram por meio de comunicado do Sindicato dos Médicos do Pará (Sindmepa). A categoria afirma que o último pagamento realizado foi no dia 13 de setembro, ainda referente ao mês de junho. Os valores deveriam ser repassados em até 45 dias após o mês de plantão desempenhado.

Em nota enviada ao Grupo Liberal, o Sindmepa afirma que as atividades desempenhadas pelos profissionais da UPA do Jurunas devem ser paralisadas. Eles aguardam o posicionamento da Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma).

“O Sindicato dos Médicos do Pará (Sindmepa) dá total apoio aos médicos da UPA do Jurunas e lamenta que mais uma vez os profissionais precisem recorrer à paralisação para ter garantido o direito de receber pelo serviço prestado. O atraso de mais de 90 dias só demonstra a desvalorização da categoria por parte da gestão. Mesmo sem receber os valores devidos, os profissionais seguem cumprindo as escalas até o início da paralisação, prevista para o dia 21. Aguardamos o posicionamento da gestão pública e resolução para o caso”, diz a declaração.

Cerca de 140 médicos das unidades da Marambaia, Terra Firme e Jurunas relatam atraso de salários e outros problemas relacionados ao ambiente de trabalho. Os profissionais dizem que convivem com problemas na prestação de serviço, como a falta de acesso a exames como a gasometria arterial, e estruturais, como a falta de centrais de ar.

As UPAs da Marambaia e Jurunas são geridas pela InSaúde, sediada em São Paulo. Já a da Terra Firme é gerida pelo Instituto de Apoio ao Desenvolvimento da Vida Humana (IADVH), com sede no Maranhão.