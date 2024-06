MDB lança advogado Rodrigo Amorim como pré-candidato a prefeito em Santo Antônio do Tauá

O MDB de Santo Antônio do Tauá lançou o advogado Rodrigo Amorim como pré-candidato a prefeito no município. “Milhares de Tauaenses estiveram com a gente nesse momento tão importante construindo um novo momento e história para Santo Antônio do Tauá!”, escreveu Amorim em suas redes sociais, sobre o evento realizado na última sexta-feira (31), para anúncio de seu nome como candidato emedebista.

O empresário Júnior Mutamba deve reforçar a chapa para o pleito do dia 6 de outubro, concorrendo a vice-prefeito na cidade. Os dois têm apoio de nomes importantes do MDB estadual, entre eles governador Helder Barbalho, da vice-governadora Hana Ghassan, e do ministro da Cidades, Jader Filho.

Veja mais:

O lançamento da candidatura contou com a presença de mais de 4 mil pessoas, segundo informações divulgadas pelo partido. Na ocasião, também foram lançados pré-candidatos a vereadores do MDB, PSB, PP e Avante. Para animar o público, o cantor MC Dourado cantou ao vivo o Jingle produzido por ele.