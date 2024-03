'Igor Normando é candidato à prefeito de Belém para por a capital em sintonia com Pará', diz Helder

Governador Helder Barbalho oficializou Igor Normando como candidato do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) a prefeitura municipal de Belém, na noite desta sexta-feira (15).

Em discurso, Helder falou do apoio do Governo do Estado caso Igor seja eleito. "Eu quero anunciar aqui que o Igor será candidato a prefeito de Belém, para que possamos colocar a capital na mesma sintonia do Estado do Pará. O estado está voando e Belém ficando para trás, não é possível", frisou Helder Barbalho no evento de filiação de Normando, com a presença da alta cúpula do MDB no Pará.

