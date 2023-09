PC resgata coelho que foi levado para festa de aparelhagem em Belém

O titular da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), Igor Normando, divulgou no perfil do Instagram dele, nesta segunda-feira (18), que o coelho que havia sido levado a uma festa de aparelhagem, em Belém, foi resgatado pela Polícia Civil. Segundo ele, o responsável foi autuado e responderá pelo crime de maus-tratos e que, “absurdos como estes não ficarão impunes”.

Na publicação, muitos internautas relataram as suas indignações. Uma mulher comentou no post que “os animais merecem respeito”. Uma outra disse ser tutora de coelhos e que quer ficar com o que foi salvo pela polícia. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à PC e aguarda retorno.

Crime de maus-tratos

A Lei nº 9.605/98 diz que “praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos” pode resultar em detenção de três meses a um ano, e multa.