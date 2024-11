Mario Frias é internado às pressas em Brasília com quadro de trombose arterial

O deputado federal Mario Frias (PL-SP), de 53 anos, foi internado às pressas por volta das 18h de quarta-feira (6), no Hospital Santa Lúcia Sul, em Brasília. O parlamentar apresenta um quadro de trombose arterial em uma das pernas. A equipe do deputado informou por meio de nota, divulgada através das suas redes sociais no fim da noite, que o seu estado de saúde é estável.

“Informamos que o estado de saúde do Deputado Mario Frias é estável, e ele permanecerá em observação nos próximos dias para acompanhamento médico”, destaca.

No material compartilhado, a equipe também agradece ao médico do parlamentar pelo cuidado prestado desde o início do tratamento cardiológico. Esta não seria a primeira vez que o deputado apresenta problemas dessa natureza, já tendo feito três cateterismos - procedimento médico invasivo que permite diagnosticar e tratar doenças do coração.

Em 2022, o deputado sofreu um ataque cardíaco e ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do mesmo hospital. Foi nesta ocasião que o procedimento de cateterismo foi realizado.