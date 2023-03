Marina Silva recebe alta após dois dias de internação em Brasília

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), teve alta do hospital particular do Lago Sul, em Brasília (DF), nesta quarta-feira (15), após ficar internada por dois dias.

De acordo com a assessoria, Marina apresentou sintomas de gripe na segunda-feira (13) e cancelou sua agenda de compromissos para buscar atendimento médico.

Durante sua estadia no hospital, a ministra realizou diversos exames, incluindo o teste de covid-19 e o de dengue, ambos com resultados negativos.

A assessoria informou ainda que Marina foi liberada após, conforme atesta boletim, apresentar melhora clínica e normalização dos parâmetros dos exames complementares.